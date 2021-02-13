Змеиногорск: Сводка оперштаба на 10 февраля • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

10 Февраля 2021 Сводка оперштаба на 10 февраля В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 175 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 166 пациентов, умерло 16 человек, от COVID-19-13.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 40 786 человек, в т.ч. 2 738 детей. Выздоровели всего 36 507 (+166) человек. Умерло 2 100 (+16) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1313 (+13) человек; иные причины смерти – 787 (+3) человек.

По состоянию на 10 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 623 человека.

Кроме этого, 673 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 354, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 91.

Минздравом края развернуто 2 935 коек, к кислороду имеют подключение 1942, с ИВЛ – 324. Резервных коек: 2 935-1 623-673=639.

29 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

348 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 175 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 46, Бийск – 17, Рубцовск – 16, Яровое — 8, Поспелихинский, Шелаболихинский районы – по 7 заболевших, Камень-на-Оби – 6, Заринск, Бийский район – по 5 заболевших, Благовещенский, Локтевский районы – по 4 заболевших, Славгород, Бурлинский, Зональный, Кулундинский, Михайловский, Советский районы – по 3 заболевших, Крутихинский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Первомайский, Ребрихинский, Тогульский, Троицкий, Хабарский, Целинный, Чарышский районы – по 2 заболевших, Алтайский, Завьяловский, Красногорский, Петропавловский, Солонешенский, Табунский, Тальменский, Топчихинский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 15093, Алейск — 635, Алейский район — 239, Алтайский район — 158, Баевский район — 124, Белокуриха — 279, Бийск — 3215, Бийский район — 259, Благовещенский район — 515, Бурлинский район — 330, Быстроистокский район — 79, Волчихинский район — 324, Егорьевский район — 212, Ельцовский район — 21, Завьяловский район — 217, Залесовский район — 268, Заринск — 1221, Заринский район — 174, ЗАТО Сибирский — 77, Змеиногорский район — 534, Зональный район — 174, Калманский район — 342, Камень-на-Оби — 221, Каменский район — 251, Ключевский район — 235, Косихинский район — 188, Красногорский район — 59, Краснощековский район — 175, Крутихинский район — 125, Кулундинский район — 508, Курьинский район — 195, Кытмановский район — 110, Локтевский район — 580, Мамонтовский район — 237, Михайловский район — 476, Немецкий национальный район — 230, Новичихинский район — 257, Новоалтайск — 1237, Павловский район — 471, Панкрушихинский район — 104, Первомайский район — 812, Петропавловский район — 157, Поспелихинский район — 400, Ребрихинский район — 363, Родинский район — 216, Романовский район — 130, Рубцовск — 2778, Рубцовский район — 409, Славгород — 1012, Смоленский район — 196, Советский район — 118, Солонешенский район — 104, Солтонский район — 50, Суетский район — 28, Табунский район — 171, Тальменский район — 753, Тогульский район — 235, Топчихинский район — 322, Третьяковский район — 126, Троицкий район — 260, Тюменцевский район — 143, Угловский район — 155, Усть-Калманский район — 156, Усть-Пристанский район — 167, Хабарский район — 100, Целинный район — 180, Чарышский район — 94, Шелаболихинский район — 176, Шипуновский район — 359, Яровое – 467.

Из общего числа заболевших 425 случаев – завозные, в т.ч. 175 – из-за рубежа; 24140 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 40786 заболевших: 10994 – у больных внебольничной пневмонией, 22400 – у заболевших ОРВИ, в 7392 случаях – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1128274 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 192,27 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2974 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3132 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины составило 37 222 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

По состоянию на утро 10.02.2021 года прививается 19 806 (+1 301) человек, в том числе: 15 833 (+585) человека получили первую прививку; 3 973 (+716) человека полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник