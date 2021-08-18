Змеиногорск: Сводка не радует. В Змеиногорском районе — снова 7 заболевших

14 Августа 2021 Сводка не радует. В Змеиногорском районе — снова 7 заболевших В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 277 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 151 пациент, умерло 25 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 65 946 человек, в т.ч. 4 529 детей. Выздоровели всего 50 846 человек (+ 151). Умерло 4 285 человек (+ 25), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 225 человек (+ 22); иные причины смерти – 1 060 человек (+ 3).

По состоянию на 14 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2854 человека.

Кроме этого, 482 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 799, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 220.

Минздравом края развернуто 4686 коек, к кислороду имеют подключение 3492, с ИВЛ – 337. Резервных коек: 4686-2854-482=1350.

48 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

545 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 277 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 82, Бийск — 32, Заринск — 12, Ребрихинский район — 11, Алейск, Рубцовск, Змеиногорский район — по 7 заболевших, Угловский, Усть-Калманский районы — по 6 заболевших, Калманский, Шелаболихинский районы — по 5 заболевших, Белокуриха, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Славгород, Заринский, Локтевский, Михайловский, Родинский, Топчихинский, Троицкий, Тюменцевский, Целинный районы — по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Алейский, Романовский, Тогульский, Третьяковский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Алтайский, Баевский, Егорьевский, Каменский, Мамонтовский, Павловский, Смоленский, Советский, Табунский районы — по 2 заболевших, Бийский, Быстроистокский, Волчихинский, Завьяловский, Залесовский, Зональный, Косихинский, Красногорский, Кулундинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Солонешенский, Тальменский районы — по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 23670, Алейск — 1097, Алейский район — 456, Алтайский район — 306, Баевский район — 178, Белокуриха — 342, Бийск — 5865, Бийский район — 730, Благовещенский район — 787, Бурлинский район — 406, Быстроистокский район — 117, Волчихинский район — 440, Егорьевский район — 370, Ельцовский район — 78, Завьяловский район — 335, Залесовский район — 322, г. Заринск — 1761, Заринский район — 266, ЗАТО Сибирский — 158, Змеиногорский район — 693, Зональный район — 327, Калманский район — 609, Камень-на-Оби — 927, Каменский район — 352, Ключевский район — 374, Косихинский район — 340, Красногорский район — 108, Краснощековский район — 264, Крутихинский район — 351, Кулундинский район — 763, Курьинский район — 281, Кытмановский район — 202, Локтевский район — 866, Мамонтовский район — 365, Михайловский район — 660, Немецкий национальный район — 377, Новичихинский район — 327, Новоалтайск — 1830, Павловский район — 804, Панкрушихинский район — 139, Первомайский район — 1116, Петропавловский район — 226, Поспелихинский район — 786, Ребрихинский район — 595, Родинский район — 422, Романовский район — 208, г. Рубцовск — 4585, Рубцовский район — 604, Славгород — 1445, Смоленский район — 285, Советский район — 200, Солонешенский район — 156, Солтонский район — 187, Суетский район — 67, Табунский район — 312, Тальменский район — 979, Тогульский район — 301, Топчихинский район — 572, Третьяковский район — 289, Троицкий район — 361, Тюменцевский район — 266, Угловский район — 233, Усть-Калманский район — 336, Усть-Пристанский район — 315, Хабарский район — 213, Целинный район — 300, Чарышский район — 208, Шелаболихинский район — 355, Шипуновский район — 643, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 846 случаев – завозные, в т.ч. 243 – из-за рубежа; 40962 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 65946 заболевших: 15707 – у больных внебольничной пневмонией, 41790 – у заболевших ОРВИ, в 8449 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1867593 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 299,94 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 8201 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 8458 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 651 103 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 14.08.2021 прививается 554107 человек, в том числе: 119 579 человек получили первую прививку; 433 821 человек полностью привиты (получили две прививки). 707 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник