Змеиногорск: Сводка — не радует. В Змеиногорском районе 5 заболевших

19 Июля 2021 Сводка — не радует. В Змеиногорском районе 5 заболевших В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 266 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 39 пациентов, умерло 17 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 58 822 человек, в т.ч. 3 963 детей. Выздоровели всего 47 973 (+ 39) человек. Умерло 3 711 (+ 17) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 709 (+ 17) человек; иные причины смерти – 1002 (+0) человека.

По состоянию на 19 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3300 человек.

Кроме этого, 608 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 692, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 216.

Минздравом края развернуто 4620 коек, к кислороду имеют подключение 3332, с ИВЛ – 318. Резервных коек: 4620-3300-608=712.

92 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

721 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 266 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 101, Рубцовск – 24, Бийск – 21, Новоалтайск – 12, Алейск – 11, Камень-на-Оби – 10, Славгород, Яровое, Бийский район – по 7 заболевших, Первомайский район — 6, Змеиногорский, Усть — Калманский, Шелаболихинский районы – по 5 заболевших, Каменский, Третьяковский районы – по 4 заболевших, Алейский, Бурлинский, Зональный, Локтевский, Павловский, Троицкий, Тюменцевский, Усть – Пристанский районы – по 3 заболевших, Поспелихинский, Тальменский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Заринск, ЗАТО Сибирский, Егорьевский, Красногорский, Новичихинский, Топчихинский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 21243, г. Алейск — 898, Алейский район — 377, Алтайский район — 231, Баевский район — 145, Белокуриха — 306, Бийск — 5145, Бийский район — 639, Благовещенский район — 753, Бурлинский район — 396, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 423, Егорьевский район — 350, Ельцовский район — 50, Завьяловский район — 283, Залесовский район — 297, г. Заринск — 1520, Заринский район — 225, ЗАТО Сибирский — 124, Змеиногорский район — 619, Зональный район — 284, Калманский район — 510, Камень-на-Оби — 792, Каменский район — 317, Ключевский район — 362, Косихинский район — 264, Красногорский район — 84, Краснощековский район — 249, Крутихинский район — 306, Кулундинский район — 729, Курьинский район — 260, Кытмановский район — 172, Локтевский район — 765, Мамонтовский район — 307, Михайловский район — 628, Немецкий национальный район — 355, Новичихинский район — 310, Новоалтайск — 1622, Павловский район — 769, Панкрушихинский район — 125, Первомайский район — 1018, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 745, Ребрихинский район — 497, Родинский район — 391, Романовский район — 176, Рубцовск — 4135, Рубцовский район — 561, Славгород — 1363, Смоленский район — 269, Советский район — 164, Солонешенский район — 114, Солтонский район — 159, Суетский район — 62, Табунский район — 281, Тальменский район — 875, Тогульский район — 273, Топчихинский район — 476, Третьяковский район — 245, Троицкий район — 323, Тюменцевский район — 198, Угловский район — 203, Усть-Калманский район — 260, Усть-Пристанский район — 263, Хабарский район — 196, Целинный район — 255, Чарышский район — 171, Шелаболихинский район — 297, Шипуновский район — 576, Яровое – 732.

Из общего числа заболевших 717 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 36330 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 58822 заболевших: 14621 – у больных внебольничной пневмонией, 35976 – у заболевших ОРВИ, в 8225 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1687234 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 312,45 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3361 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3538 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 505 281 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 19.07.2021 по данным Федерального регистра вакцинированных против КОВИД-19 прививается 436 224 человека, в том числе: 126 540 человек получили первую прививку; 309 684 человека полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник