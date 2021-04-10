Змеиногорск: Сводка краевого оперштаба на 8 апреля

8 Апреля 2021 Сводка краевого оперштаба на 8 апреля В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 97 пациентов, умерло 10 человек, от COVID-19-10.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 47 873 человека, в т.ч. 3 296 детей. Выздоровели всего 42 952 (+97) человек. Умерло 2 779 (+10) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 893 (+10) человека; иные причины смерти – 886 (+0) человек.

По состоянию на 8 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 945 человек.

Кроме этого, 300 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 224, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 95.

Минздравом края развернуто 1 716 коек, к кислороду имеют подключение 1 418, с ИВЛ – 286. Резервных коек: 1 716-945-300=471.

11 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

247 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 87 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 25, Бийск – 11, Рубцовск – 9, Павловский район – 6, Новоалтайск, Локтевский район – по 5 заболевших, Славгород, Каменский, Кулундинский, Табунский районы – по 3 заболевших, Калманский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Заринск, Бийский, Заринский, Змеиногорский, Крутихинский, Немецкий национальный, Первомайский, Родинский, Рубцовский, Троицкий районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17030, г. Алейск — 744, Алейский район — 299, Алтайский район — 176, Баевский район — 134, г. Белокуриха — 285, г. Бийск — 3894, Бийский район — 404, Благовещенский район — 624, Бурлинский район — 345, Быстроистокский район — 100, Волчихинский район — 360, Егорьевский район — 269, Ельцовский район — 38, Завьяловский район — 266, Залесовский район — 281, Заринск — 1351, Заринский район — 199, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 549, Зональный район — 217, Калманский район — 439, Камень-на-Оби — 435, Каменский район — 265, Ключевский район — 276, Косихинский район — 218, Красногорский район — 68, Краснощековский район — 228, Крутихинский район — 216, Кулундинский район — 628, Курьинский район — 248, Кытмановский район — 157, Локтевский район — 663, Мамонтовский район — 297, Михайловский район — 556, Немецкий национальный район — 300, Новичихинский район — 282, г. Новоалтайск — 1368, Павловский район — 598, Панкрушихинский район — 115, Первомайский район — 871, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 640, Ребрихинский район — 461, Родинский район — 337, Романовский район — 161, Рубцовск — 3379, Рубцовский район — 487, Славгород — 1168, Смоленский район — 223, Советский район — 138, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 137, Суетский район — 31, Табунский район — 217, Тальменский район — 792, Тогульский район — 261, Топчихинский район — 388, Третьяковский район — 177, Троицкий район — 279, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 173, Усть-Калманский район — 189, Усть-Пристанский район — 210, Хабарский район — 132, Целинный район — 212, Чарышский район — 123, Шелаболихинский район — 211, Шипуновский район — 448, Яровое – 597.

Из общего числа заболевших 475 случаев – завозные, в т.ч. 197 – из-за рубежа; 29079 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 47873 заболевших: 12642 – у больных внебольничной пневмонией, 27464 – у заболевших ОРВИ, в 7767 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1334761 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 145,06 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3896 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4130 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 143 517 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 08.04.2021 года прививается 115 913 (+4 772) человек, в том числе: 42 759 человек получили первую прививку; 73 154 человека полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник