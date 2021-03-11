Змеиногорск: Сводка краевого оперштаба на 7 марта

7 Марта 2021 Сводка краевого оперштаба на 7 марта В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 126 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 97 пациентов, умерло 12 человек, от COVID-19-9.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 44 436 человек, в т.ч. 3 044 ребенка. Выздоровели всего 39 749 (+97) человек. Умерло 2 411 (+12) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 572 (+9) человека; иные причины смерти – 839 (+3) человек.

По состоянию на 7 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 357 человек.

Кроме этого, 483 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 340, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 102.

Минздравом края развернуто 2 366 коек, к кислороду имеют подключение 1641, с ИВЛ – 304. Резервных коек: 2 366-1 357-483=526.

37 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

558 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 126 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 36, Бийск – 17, Рубцовск – 16, Поспелихинский район – 7, Яровое – 5, Камень-на-Оби, Бийский район – по 4 заболевших, Алейск, Заринск, Ребрихинский, Солтонский районы – по 3 заболевших, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Калманский, Курьинский район, Павловский, Рубцовский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Славгород, Алейский, Алтайский, Бурлинский, Крутихинский, Тальменский, Усть-Пристанский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 16105, Алейск — 680, Алейский район — 272, Алтайский район — 166, Баевский район — 130, Белокуриха — 282, Бийск — 3551, Бийский район — 330, Благовещенский район — 577, Бурлинский район — 341, Быстроистокский район — 90, Волчихинский район — 348, Егорьевский район — 233, Ельцовский район — 33, Завьяловский район — 241, Залесовский район — 277, Заринск — 1307, Заринский район — 186, ЗАТО Сибирский — 78, Змеиногорский район — 543, Зональный район — 202, Калманский район — 369, Камень-на-Оби — 331, Каменский район — 259, Ключевский район — 256, Косихинский район — 210, Красногорский район — 63, Краснощековский район — 209, Крутихинский район — 182, Кулундинский район — 577, Курьинский район — 228, Кытмановский район — 151, Локтевский район — 631, Мамонтовский район — 263, Михайловский район — 539, Немецкий национальный район — 262, Новичихинский район — 266, Новоалтайск — 1291, Павловский район — 518, Панкрушихинский район — 109, Первомайский район — 838, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 511, Ребрихинский район — 422, Родинский район — 266, Романовский район — 136, Рубцовск — 3045, Рубцовский район — 462, Славгород — 1088, Смоленский район — 196, Советский район — 131, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 108, Суетский район — 29, Табунский район — 186, Тальменский район — 774, Тогульский район — 251, Топчихинский район — 347, Третьяковский район — 173, Троицкий район — 272, Тюменцевский район — 147, Угловский район — 164, Усть-Калманский район — 167, Усть-Пристанский район — 184, Хабарский район — 123, Целинный район — 205, Чарышский район — 115, Шелаболихинский район — 194, Шипуновский район — 394, Яровое – 545.

Из общего числа заболевших 454 случаев – завозные, в т.ч. 190– из-за рубежа; 26615 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 44436 заболевших: 11659– у больных внебольничной пневмонией, 25186 – у заболевших ОРВИ, в 7591 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1228875 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 169,75 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2636 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 2874 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 80 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

По состоянию на утро 07.03.2021 года прививается 64 782 (+234) человека, в том числе: 38 265 человек получили первую прививку; 26 517 человек полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник