Змеиногорск: Сводка краевого оперштаба на 7 февраля • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

7 Февраля 2021 Сводка краевого оперштаба на 7 февраля В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 177 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 140 пациентов, умерло 14 человек, от COVID-19-14.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 40 261 человека, в т.ч. 2 685 ребёнок. Выздоровели всего 36 042 (+140) человека. Умерло 2 056 (+14) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1276 (+14) человек; иные причины смерти – 780 (+0) человек.

По состоянию на 7 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 657 человек.

Кроме этого, 664 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 345, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 96.

Минздравом края развернуто 3 085 коек, к кислороду имеют подключение 1996, с ИВЛ – 328. Резервных коек: 3 085-1 657-664=764.

27 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

455 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 177 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 49, Рубцовск – 15, Бийск – 14, Алейск – 8, Ребрихинский, Шелаболихинский районы – по 6 заболевших, Новоалтайск, Шипуновский район – по 5 заболевших, Бийский, Благовещенский, Завьяловский, Поспелихинский, Тальменский районы – по 4 заболевших, Ельцовский , Михайловский, Первомайский, Солтонский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Славгород, Баевский, Волчихинский, Залесовский, Заринский, Красногорский, Крутихинский, Мамонтовский, Павловский, Рубцовский, Советский районы – по 2 заболевших, Камень-на-Оби, Алейский, Зональный, Косихинский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Новичихинский, Родинский, Троицкий, Усть-Калманский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 14952, Алейск — 630, Алейский район — 236, Алтайский район — 154, Баевский район — 124, Белокуриха — 279, Бийск — 3168, Бийский район — 245, Благовещенский район — 510, Бурлинский район — 327, Быстроистокский район — 79, Волчихинский район — 324, Егорьевский район — 212, Ельцовский район — 17, Завьяловский район — 212, Залесовский район — 268, г. Заринск — 1207, Заринский район — 174, ЗАТО Сибирский — 77, Змеиногорский район — 534, Зональный район — 167, Калманский район — 342, Камень-на-Оби — 201, Каменский район — 251, Ключевский район — 235, Косихинский район — 188, Красногорский район — 54, Краснощековский район — 171, Крутихинский район — 120, Кулундинский район — 505, Курьинский район — 191, Кытмановский район — 108, Локтевский район — 565, Мамонтовский район — 228, Михайловский район — 470, Немецкий национальный район — 228, Новичихинский район — 255, Новоалтайск — 1232, Павловский район — 469, Панкрушихинский район — 104, Первомайский район — 810, Петропавловский район — 156, Поспелихинский район — 383, Ребрихинский район — 352, Родинский район — 213, Романовский район — 130, Рубцовск — 2731, Рубцовский район — 400, Славгород — 1008, Смоленский район — 196, Советский район — 110, Солонешенский район — 100, Солтонский район — 48, Суетский район — 28, Табунский район — 170, Тальменский район — 749, Тогульский район — 224, Топчихинский район — 317, Третьяковский район — 126, Троицкий район — 257, Тюменцевский район — 143, Угловский район — 155, Усть-Калманский район — 155, Усть-Пристанский район — 167, Хабарский район — 98, Целинный район — 173, Чарышский район — 88, Шелаболихинский район — 163, Шипуновский район — 354, Яровое – 444.

Из общего числа заболевших 418 случаев – завозные, в т.ч. 169 – из-за рубежа; 23811 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 40261 заболевших: 10926 – у больных внебольничной пневмонией, 21970 – у заболевших ОРВИ, в 7365 случаях – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1119112 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 192,59 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5043 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5272 за минувшие сутки.

По информации Министерства здравоохранения Российской Федерации в Алтайский край до 01 марта 2021 года ожидается поставка 85,9 тыс. комплектов (доз) вакцины против новой коронавируcной инфекции («Гам-Ковид-Вак») для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

Общее количество уже поставленной вакцины составило 22 102 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На 07.02.2021 года прививается 17 572 (+375) человека, в том числе: 15 038 (+311) человек получили первую прививку; 2 534 (+64) человека полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник