Змеиногорск: Сводка краевого оперштаба на 28 марта

28 Марта 2021 Сводка краевого оперштаба на 28 марта В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 106 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 85 пациентов, умерло 15 человек, от COVID-19-12.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 46 835 человек, в т.ч. 3 215 детей. Выздоровели всего 41 875 (+85) человек. Умерло 2 663 (+15) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 786 (+12) человек; иные причины смерти – 877 (+3) человек.

По состоянию на 28 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 213 человек.

Кроме этого, 405 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 286, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 90.

Минздравом края развернуто 2 146 коек, к кислороду имеют подключение 1 598, с ИВЛ – 304. Резервных коек: 2 146-1 213-405=528.

7 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

534 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 106 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 26, Рубцовск – 13, Бийск – 12, Поспелихинский район – 7, Шипуновский район – 5, Новоалтайск – 4, Камень-на-Оби, Благовещенский район – по 3 заболевших, Егорьевский, Первомайский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших, Алейск, Белокуриха, Заринск, Славгород, Алейский, Бийский, Бурлинский, Завьяловский, Зональный, Калманский, Ключевской, Кулундинский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Павловский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Суетский, Табунский, Тальменский, Усть-Калманский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 16750, Алейск — 723, Алейский район — 287, Алтайский район — 172, Баевский район — 132, Белокуриха — 285, Бийск — 3770, Бийский район — 378, Благовещенский район — 603, Бурлинский район — 345, Быстроистокский район — 100, Волчихинский район — 358, Егорьевский район — 258, Ельцовский район — 37, Завьяловский район — 258, Залесовский район — 280, Заринск — 1342, Заринский район — 197, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 548, Зональный район — 206, Калманский район — 401, Камень-на-Оби — 419, Каменский район — 263, Ключевский район — 271, Косихинский район — 216, Красногорский район — 66, Краснощековский район — 227, Крутихинский район — 207, Кулундинский район — 617, Курьинский район — 247, Кытмановский район — 156, Локтевский район — 658, Мамонтовский район — 293, Михайловский район — 553, Немецкий национальный район — 289, Новичихинский район — 280, Новоалтайск — 1338, Павловский район — 568, Панкрушихинский район — 114, Первомайский район — 864, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 614, Ребрихинский район — 457, Родинский район — 318, Романовский район — 154, Рубцовск — 3271, Рубцовский район — 481, Славгород — 1146, Смоленский район — 215, Советский район — 136, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 127, Суетский район — 31, Табунский район — 201, Тальменский район — 788, Тогульский район — 260, Топчихинский район — 375, Третьяковский район — 177, Троицкий район — 276, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 172, Усть-Калманский район — 183, Усть-Пристанский район — 209, Хабарский район — 130, Целинный район — 212, Чарышский район — 123, Шелаболихинский район — 211, Шипуновский район — 420, Яровое – 563.

Из общего числа заболевших 463 случая – завозные, в т.ч. 191– из-за рубежа; 28365 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 46835 заболевших: 12367 – у больных внебольничной пневмонией, 26757 – у заболевших ОРВИ, в 7711 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1301089 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 148,52 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3003 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3192 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 95 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 28.03.2021 года прививается 82 951 (+264) человек, в том числе: 20 537 человек получили первую прививку; 62 414 человек полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник