Змеиногорск: Сводка краевого оперштаба на 25 марта

25 Марта 2021 Сводка краевого оперштаба на 25 марта В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 112 пациентов, умерло 10 человек, от COVID-19-8.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 46 510 человек, в т.ч. 3 196 детей. Выздоровели всего 41 576 (+112) человек. Умерло 2 625 (+10) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 753 (+8) человека; иные причины смерти – 872 (+2) человека.

По состоянию на 25 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 259 человек.

Кроме этого, 381 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 298, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 92.

Минздравом края развернуто 2 146 коек, к кислороду имеют подключение 1598, с ИВЛ – 304. Резервных коек: 2 146 -1 259-381=506.

7 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

499 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 107 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 29, Рубцовск – 9, Бийск – 8, Егорьевский район – 4, Камень-на-Оби, Славгород, Яровое, Калманский, Курьинский, Новоалтайск, Поспелихинский район – по 3 заболевших, Алейск, Бийский, Благовещенский, Кулундинский, Павловский, Тальменский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Баевский, Завьяловский, Заринский, Змеиногорский, Краснощековский, Крутихинский, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Первомайский, Ребрихинский, Романовский, Советский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Целинный, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.



Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 16665, Алейск — 719, Алейский район — 286, Алтайский район — 172, Баевский район — 132, Белокуриха — 284, Бийск — 3737, Бийский район — 373, Благовещенский район — 598, Бурлинский район — 344, Быстроистокский район — 100, Волчихинский район — 357, Егорьевский район — 248, Ельцовский район — 37, Завьяловский район — 256, Залесовский район — 280, Заринск — 1340, Заринский район — 197, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 548, Зональный район — 205, Калманский район — 397, Камень-на-Оби — 411, Каменский район — 261, Ключевский район — 269, Косихинский район — 215, Красногорский район — 66, Краснощековский район — 227, Крутихинский район — 205, Кулундинский район — 612, Курьинский район — 246, Кытмановский район — 156, Локтевский район — 658, Мамонтовский район — 290, Михайловский район — 552, Немецкий национальный район — 289, Новичихинский район — 277, Новоалтайск — 1327, Павловский район — 563, Панкрушихинский район — 113, Первомайский район — 859, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 596, Ребрихинский район — 456, Родинский район — 315, Романовский район — 151, Рубцовск — 3233, Рубцовский район — 478, Славгород — 1142, Смоленский район — 215, Советский район — 136, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 125, Суетский район — 30, Табунский район — 198, Тальменский район — 786, Тогульский район — 260, Топчихинский район — 371, Третьяковский район — 177, Троицкий район — 276, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 172, Усть-Калманский район — 180, Усть-Пристанский район — 203, Хабарский район — 130, Целинный район — 210, Чарышский район — 123, Шелаболихинский район — 208, Шипуновский район — 406, Яровое – 553.

Из общего числа заболевших 461 случаев – завозные, в т.ч. 190– из-за рубежа; 28133 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 46510 заболевших: 12273 – у больных внебольничной пневмонией, 26552 – у заболевших ОРВИ, в 7685 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1289955 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 157,91 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3674 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3911 за минувшие сутки.

На утро 25.03.2021 года прививается 81 313 (+1 603) человек, в том числе: 24 027 человек получили первую прививку; 57 286 человек полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник