Змеиногорск: Сводка краевого оперштаба на 24 марта

24 Марта 2021 Сводка краевого оперштаба на 24 марта В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 108 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 108 пациентов, умерло 11 человек, от COVID-19-10.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 46 403 человека, в т.ч. 3 188 детей. Выздоровели всего 41 464 (+108) человека. Умерло 2 615 (+11) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 745 (+10) человек; иные причины смерти – 870 (+1) человек.

По состоянию на 24 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 282 человека.

Кроме этого, 390 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 299, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 96.

Минздравом края развернуто 2 146 коек, к кислороду имеют подключение 1598, с ИВЛ – 304. Резервных коек: 2 146 -1 282-390=474.

8 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

487 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 108 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 34, Рубцовск – 11, Бийск – 8, Яровое – 5, Камень-на-Оби, Егорьевский район – по 4 заболевших, Новичихинский, Поспелихинский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Алейск, Бийский, Благовещенский, Змеиногорский, Калманский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский, Мамонтовский, Романовский, Рубцовский, Славгород, Табунский районы – по 2 заболевших, Ельцовский, Зональный, Локтевский, Ребрихинский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевших.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 16636, Алейск — 717, Алейский район — 286, Алтайский район — 172, Баевский район — 131, Белокуриха — 284, Бийск — 3729, Бийский район — 371, Благовещенский район — 596, Бурлинский район — 344, Быстроистокский район — 100, Волчихинский район — 357, Егорьевский район — 244, Ельцовский район — 37, Завьяловский район — 255, Залесовский район — 280, г. Заринск — 1340, Заринский район — 196, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 547, Зональный район — 205, Калманский район — 394, Камень-на-Оби — 408, Каменский район — 261, Ключевский район — 269, Косихинский район — 215, Красногорский район — 66, Краснощековский район — 226, Крутихинский район — 204, Кулундинский район — 610, Курьинский район — 243, Кытмановский район — 156, Локтевский район — 657, Мамонтовский район — 289, Михайловский район — 551, Немецкий национальный район — 289, Новичихинский район — 276, Новоалтайск — 1324, Павловский район — 561, Панкрушихинский район — 113, Первомайский район — 858, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 593, Ребрихинский район — 455, Родинский район — 315, Романовский район — 150, Рубцовск — 3224, Рубцовский район — 478, Славгород — 1139, Смоленский район — 215, Советский район — 135, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 125, Суетский район — 30, Табунский район — 197, Тальменский район — 784, Тогульский район — 260, Топчихинский район — 370, Третьяковский район — 176, Троицкий район — 276, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 172, Усть-Калманский район — 178, Усть-Пристанский район — 201, Хабарский район — 130, Целинный район — 209, Чарышский район — 123, Шелаболихинский район — 207, Шипуновский район — 405, Яровое – 550.

Из общего числа заболевших 461 случаев – завозные, в т.ч. 190– из-за рубежа; 28056 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 46403 заболевших: 12235 – у больных внебольничной пневмонией, 26491 – у заболевших ОРВИ, в 7677 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1286281 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 165,65 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4111 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4355 за минувшие сутки.

На утро 24.03.2021 года прививается 79 710 (+1 918) человек, в том числе: 24 910 человек получили первую прививку; 54 800 человек полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник