Змеиногорск: Сводка краевого оперштаба на 18 марта

18 Марта 2021 Сводка краевого оперштаба на 18 марта В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 114 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 135 пациентов, умерло 11 человек, от COVID-19-9.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 45 743 человек, в т.ч. 3 131 детей. Выздоровели всего 40 869 (+135) человек. Умерло 2 544 (+11) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 685 (+9) человек; иные причины смерти – 859 (+2) человек.

По состоянию на 18 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 335 человек.

Кроме этого, 440 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 301, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 100.

Минздравом края развернуто 2 366 коек, к кислороду имеют подключение 1641, с ИВЛ – 304. Резервных коек: 2 366-1 335-440=591.

26 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

382 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 114 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 37, Бийск – 16, Рубцовск – 10, Павловский район – 6, Заринск, Смоленский, Усть-Пристанский районы – по 4 заболевших, Новоалтайск, Славгород, Бийский, Топчихинский район – по 3 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Крутихинский, Курьинский, Родинский, Табунский, Тогульский районы – по 2 заболевших, Алейский, Быстроистокский, Кулундинский, Михайловский, Романовский, Тальменский, Усть-Калманский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 16449, Алейск — 700, Алейский район — 278, Алтайский район — 170, Баевский район — 131, Белокуриха — 282, Бийск — 3676, Бийский район — 363, Благовещенский район — 588, Бурлинский район — 344, Быстроистокский район — 100, Волчихинский район — 355, Егорьевский район — 237, Ельцовский район — 34, Завьяловский район — 243, Залесовский район — 279, Заринск — 1336, Заринский район — 193, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 545, Зональный район — 204, Калманский район — 382, Камень-на-Оби — 396, Каменский район — 261, Ключевский район — 265, Косихинский район — 215, Красногорский район — 66, Краснощековский район — 219, Крутихинский район — 202, Кулундинский район — 602, Курьинский район — 237, Кытмановский район — 155, Локтевский район — 642, Мамонтовский район — 280, Михайловский район — 548, Немецкий национальный район — 282, Новичихинский район — 270, Новоалтайск — 1316, Павловский район — 545, Панкрушихинский район — 112, Первомайский район — 850, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 558, Ребрихинский район — 446, Родинский район — 296, Романовский район — 144, Рубцовск — 3163, Рубцовский район — 471, Славгород — 1118, Смоленский район — 201, Советский район — 135, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 125, Суетский район — 30, Табунский район — 192, Тальменский район — 782, Тогульский район — 260, Топчихинский район — 366, Третьяковский район — 175, Троицкий район — 274, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 169, Усть-Калманский район — 175, Усть-Пристанский район — 195, Хабарский район — 128, Целинный район — 209, Чарышский район — 122, Шелаболихинский район — 204, Шипуновский район — 399, Яровое – 545.

Из общего числа заболевших 458 случаев – завозные, в т.ч. 190– из-за рубежа; 27556 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 45743 заболевших: 12039 – у больных внебольничной пневмонией, 26070 – у заболевших ОРВИ, в 7634 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1265942 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 175,02 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4847 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5166 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 80 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 18.03.2021 года прививается 76 293 (+2 147) человека, в том числе: 30 400 человек получили первую прививку; 45 893 человека полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник