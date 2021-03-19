Змеиногорск: Сводка краевого оперштаба на 16 марта

16 Марта 2021 Сводка краевого оперштаба на 16 марта В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 115 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 118 пациентов, умерло 9 человек, от COVID-19-9.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 45 512 человек, в т.ч. 3 117 детей. Выздоровели всего 40 617 (+118) человек. Умерло 2 521 (+9) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 664 (+9) человека; иные причины смерти – 857 (+0) человек.

По состоянию на 16 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 376 человек.

Кроме этого, 461 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 321, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 106.

Минздравом края развернуто 2 366 коек, к кислороду имеют подключение 1641, с ИВЛ – 304. Резервных коек: 2 366-1 362-481=523.

26 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

352 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 115 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 28, Бийск – 13, Рубцовск – 10, Камень-на-Оби – 7, Павловский район – 5, Славгород, Бийский, Поспелихинский, Родинский районы – по 4 заболевших, Заринск, Новоалтайск, Крутихинский район – по 3 заболевших, Алейск, Немецкий национальный, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Тальменский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Алейский, Благовещенский, Быстроистокский, Волчихинский, Красногорский, Кулундинский, Первомайский, Тогульский, Троицкий, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 16375, Алейск — 694, Алейский район — 277, Алтайский район — 170, Баевский район — 131, Белокуриха — 282, Бийск — 3645, Бийский район — 357, Благовещенский район — 587, Бурлинский район — 344, Быстроистокский район — 97, Волчихинский район — 355, Егорьевский район — 236, Ельцовский район — 34, Завьяловский район — 243, Залесовский район — 279, Заринск — 1330, Заринский район — 193, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 545, Зональный район — 204, Калманский район — 382, Камень-на-Оби — 391, Каменский район — 261, Ключевский район — 265, Косихинский район — 215, Красногорский район — 66, Краснощековский район — 218, Крутихинский район — 198, Кулундинский район — 600, Курьинский район — 234, Кытмановский район — 155, Локтевский район — 642, Мамонтовский район — 280, Михайловский район — 547, Немецкий национальный район — 280, Новичихинский район — 270, Новоалтайск — 1312, Павловский район — 535, Панкрушихинский район — 112, Первомайский район — 849, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 554, Ребрихинский район — 446, Родинский район — 292, Романовский район — 142, Рубцовск — 3132, Рубцовский район — 470, Славгород — 1114, Смоленский район — 196, Советский район — 135, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 125, Суетский район — 30, Табунский район — 189, Тальменский район — 780, Тогульский район — 258, Топчихинский район — 362, Третьяковский район — 175, Троицкий район — 274, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 169, Усть-Калманский район — 173, Усть-Пристанский район — 191, Хабарский район — 128, Целинный район — 209, Чарышский район — 121, Шелаболихинский район — 204, Шипуновский район — 399, Яровое – 545.

Из общего числа заболевших 455 случаев – завозные, в т.ч. 190– из-за рубежа; 27385 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 45512 заболевших: 11992 – у больных внебольничной пневмонией, 25895 – у заболевших ОРВИ, в 7625 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1257028 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 167,1 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2965 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3165 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 80 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 16.03.2021 года прививается 74 146 (+1 250) человек, в том числе: 30 865 человек получили первую прививку; 43 281 человек полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник