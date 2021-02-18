Змеиногорск: Сводка краевого оперштаба на 15 февраля • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

15 Февраля 2021 Сводка краевого оперштаба на 15 февраля В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 165 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 111 пациентов, умерло 13 человек, от COVID-19-10.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 41 628 человек, в т.ч. 2 791 ребенок. Выздоровели всего 37 201 (+111) человек. Умерло 2 172 (+13) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1375 (+10) человек; иные причины смерти – 797 (+3) человек.

По состоянию на 15 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 583 человека.

Кроме этого, 642 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 373, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 104.

Минздравом края развернуто 2 935 коек, к кислороду имеют подключение 1942, с ИВЛ – 324. Резервных коек: 2 935-1 583-642=710.

30 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

354 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 165 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 38, Бийск – 16, Славгород – 11, Рубцовск – 9, Камень-на-Оби – 7, Заринск – 6, Кулундинский район – 5, Алейск, Михайловский, Первомайский, Родинский, Хабарский, Чарышский районы – по 4 заболевших, Волчихинский, Завьяловский, Каменский, Локтевский, Немецкий национальный районы – по 3 заболевших, Алейский, Бийский, Благовещенский, Ельцовский, Змеиногорский, Зональный, Кытмановский, Мамонтовский, Павловский, Поспелихинский, Рубцовский, Солтонский, Табунский районы – по 2 заболевших, Новоалтайск, Алтайский, Косихинский, Краснощековский, Крутихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Троицкий районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 15316, Алейск — 649, Алейский район — 251, Алтайский район — 162, Баевский район — 125, Белокуриха — 280, Бийск — 3293, Бийский район — 273, Благовещенский район — 524, Бурлинский район — 331, Быстроистокский район — 79, Волчихинский район — 331, Егорьевский район — 215, Ельцовский район — 28, Завьяловский район — 230, Залесовский район — 270, Заринск — 1235, Заринский район — 174, ЗАТО Сибирский — 77, Змеиногорский район — 538, Зональный район — 183, Калманский район — 348, Камень-на-Оби — 236, Каменский район — 254, Ключевский район — 237, Косихинский район — 201, Красногорский район — 60, Краснощековский район — 183, Крутихинский район — 130, Кулундинский район — 521, Курьинский район — 198, Кытмановский район — 116, Локтевский район — 603, Мамонтовский район — 243, Михайловский район — 492, Немецкий национальный район — 236, Новичихинский район — 260, Новоалтайск — 1247, Павловский район — 486, Панкрушихинский район — 104, Первомайский район — 823, Петропавловский район — 160, Поспелихинский район — 422, Ребрихинский район — 381, Родинский район — 231, Романовский район — 131, Рубцовск — 2842, Рубцовский район — 417, Славгород — 1041, Смоленский район — 196, Советский район — 121, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 58, Суетский район — 28, Табунский район — 176, Тальменский район — 756, Тогульский район — 239, Топчихинский район — 330, Третьяковский район — 134, Троицкий район — 266, Тюменцевский район — 143, Угловский район — 158, Усть-Калманский район — 161, Усть-Пристанский район — 168, Хабарский район — 107, Целинный район — 183, Чарышский район — 102, Шелаболихинский район — 178, Шипуновский район — 368, Яровое – 483.

Из общего числа заболевших 430 случаев – завозные, в т.ч. 176 – из-за рубежа; 24688 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 41628 заболевших: 11107 – у больных внебольничной пневмонией, 23083 – у заболевших ОРВИ, в 7438 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1153222 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 196,98 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5609 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5845 за минувшие сутки.

По состоянию на утро 15.02.2021 года прививается 28 374 (+455) человека, в том числе: 20 122 (+247) человека получили первую прививку; 8 252 (+208) человека полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник