Змеиногорск: Сводка краевого оперштаба на 11 февраля и количество земляков, получивших первую прививку в Змеиногорском районе • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

11 Февраля 2021 Сводка краевого оперштаба на 11 февраля и количество земляков, получивших первую прививку в Змеиногорском районе В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 172 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 98 пациентов, умерло 14 человек, от COVID-19-12.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 40 958 человек, в т.ч. 2 748 детей. Выздоровели всего 36605 (+98) человек. Умерло 2 114 (+14) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1325 (+12) человек; иные причины смерти – 789 (+2) человек.

По состоянию на 11 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 667 человек.

Кроме этого, 624 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 361, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 98.

Минздравом края развернуто 2 935 коек, к кислороду имеют подключение 1942, с ИВЛ – 324. Резервных коек: 2 935-1 667-624= 644.

32 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

350 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 172 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 48, Бийск – 17, Рубцовск – 13, Локтевский район – 6, Яровое, Поспелихинский, Ребрихинский районы — по 5 заболевших, Бийский, Благовещенский, Первомайский, Тогульский, Третьяковский район – по 4 заболевших, Заринск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Ельцовский, Косихинский, Кулундинский, Мамонтовский, Павловский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Алейск, Алейский, Крутихинский, Кытмановский, Михайловский, Родинский, Хабарский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Зональный, Ключевской, Краснощековский, Романовский, Солтонский, Топчихинский, Троицкий районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 15141, Алейск — 637, Алейский район — 241, Алтайский район — 158, Баевский район — 124, Белокуриха — 279, Бийск — 3232, Бийский район — 263, Благовещенский район — 519, Бурлинский район — 330, Быстроистокский район — 79, Волчихинский район — 324, Егорьевский район — 212, Ельцовский район — 24, Завьяловский район — 217, Залесовский район — 268, Заринск — 1224, Заринский район — 174, ЗАТО Сибирский — 77, Змеиногорский район — 534, Зональный район — 175, Калманский район — 342, Камень-на-Оби — 224, Каменский район — 251, Ключевский район — 236, Косихинский район — 191, Красногорский район — 59, Краснощековский район — 176, Крутихинский район — 127, Кулундинский район — 511, Курьинский район — 195, Кытмановский район — 112, Локтевский район — 586, Мамонтовский район — 240, Михайловский район — 478, Немецкий национальный район — 230, Новичихинский район — 257, Новоалтайск — 1240, Павловский район — 474, Панкрушихинский район — 104, Первомайский район — 816, Петропавловский район — 157, Поспелихинский район — 405, Ребрихинский район — 368, Родинский район — 218, Романовский район — 131, Рубцовск — 2791, Рубцовский район — 409, Славгород — 1015, Смоленский район — 196, Советский район — 118, Солонешенский район — 104, Солтонский район — 51, Суетский район — 28, Табунский район — 171, Тальменский район — 753, Тогульский район — 239, Топчихинский район — 323, Третьяковский район — 130, Троицкий район — 261, Тюменцевский район — 143, Угловский район — 155, Усть-Калманский район — 156, Усть-Пристанский район — 167, Хабарский район — 102, Целинный район — 180, Чарышский район — 94, Шелаболихинский район — 178, Шипуновский район — 362, Яровое – 472.

Из общего числа заболевших 426 случаев – завозные, в т.ч. 176 – из-за рубежа; 24240 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 40958 заболевших: 11008 – у больных внебольничной пневмонией, 22545 – у заболевших ОРВИ, в 7405 случаях – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1132947 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 192,37исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4673 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4866 за минувшие сутки.

По состоянию на утро 11.02.2021 года прививается 22 007 (+2 201) человек, в том числе: 17 168 (+1 335) человек получили первую прививку; 4 839 (+866) человек полностью привиты (получили две прививки).



В Змеиногорском районе 65 человек получили первую прививку. Вакцинация продолжается!



Змеиногорский вестник