Змеиногорск: Сводка краевого оперштаба на 11 апреля

11 Апреля 2021 Сводка краевого оперштаба на 11 апреля В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 83 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 42 пациента, умерло 12 человек, от COVID-19-12.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 48 124 человек, в т.ч. 3 306 ребёнка. Выздоровели всего 43 142 (+42) человека. Умерло 2 815 (+12) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 929 (+12) человек; иные причины смерти – 886 (+0) человек.

По состоянию на 11 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 925 человек.

Кроме этого, 305 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 216, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 83.

Минздравом края развернуто 1 696 коек, к кислороду имеют подключение 1 398, с ИВЛ – 284. Резервных коек: 1 696-925-305=466.

12 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

125 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 83 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 24, Бийск – 11, Рубцовск – 7, Поспелихинский район – 6, Яровое, Благовещенский район — по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Калманский, Первомайский, Хабарский районы – по 3 заболевших, Заринск, Михайловский, Чарышский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Бийский, Каменский, Ключевской, Кулундинский, Мамонтовский, Немецкий, Топчихинский, Усть-Пристанский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17103, Алейск — 747, Алейский район — 299, Алтайский район — 176, Баевский район — 134, Белокуриха — 286, Бийск — 3928, Бийский район — 410, Благовещенский район — 628, Бурлинский район — 345, Быстроистокский район — 100, Волчихинский район — 362, Егорьевский район — 270, Ельцовский район — 38, Завьяловский район — 267, Залесовский район — 282, Заринск — 1353, Заринский район — 199, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 549, Зональный район — 218, Калманский район — 445, г. Камень-на-Оби — 442, Каменский район — 266, Ключевский район — 278, Косихинский район — 218, Красногорский район — 68, Краснощековский район — 228, Крутихинский район — 216, Кулундинский район — 640, Курьинский район — 249, Кытмановский район — 159, Локтевский район — 667, Мамонтовский район — 299, Михайловский район — 560, Немецкий национальный район — 301, Новичихинский район — 283, Новоалтайск — 1376, Павловский район — 599, Панкрушихинский район — 115, Первомайский район — 874, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 652, Ребрихинский район — 461, Родинский район — 340, Романовский район — 163, Рубцовск — 3402, Рубцовский район — 487, Славгород — 1171, Смоленский район — 223, Советский район — 138, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 137, Суетский район — 31, Табунский район — 222, Тальменский район — 792, Тогульский район — 262, Топчихинский район — 390, Третьяковский район — 177, Троицкий район — 279, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 173, Усть-Калманский район — 189, Усть-Пристанский район — 211, Хабарский район — 135, Целинный район — 212, Чарышский район — 126, Шелаболихинский район — 211, Шипуновский район — 449, Яровое – 605

Из общего числа заболевших 477 случаев – завозные, в т.ч. 197 – из-за рубежа; 29271 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 48124 заболевших: 12705 – у больных внебольничной пневмонией, 27636 – у заболевших ОРВИ, в 7783 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1344468 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 140,64исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2325 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 2478 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 151 257 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 11.04.2021 года прививается 125 945 (+ 2 223) человек, в том числе: 51 077 (+1 908) человек получили первую прививку; 74 868 (+315) человек полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник