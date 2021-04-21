Змеиногорск: Сводка краевого оперштаба 17 апреля

17 Апреля 2021 Сводка краевого оперштаба 17 апреля В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрирован 81 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 96 пациентов, умерло 10 человек, от COVID-19-10.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 48 616 человек, в т.ч. 3 333 детей. Выздоровели всего 43 606 (+96) человек. Умерло 2 870 (+10) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 984 (+10) человека; иные причины смерти – 886 (+0) человек.

По состоянию на 17 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 890 человек.

Кроме этого, 323 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 203, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 85.

Минздравом края развернуто 1 606 коек, к кислороду имеют подключение 1 606, с ИВЛ – 284. Резервных коек: 1 606-890-323=393.

20 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

151 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 81 новый случай заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 26, Рубцовск – 7, Бийск – 6, Заринск – 4, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский районы – по 3 заболевших, Бийский, Бурлинский, Калманский, Кытмановский, Немецкий национальный, Петропавловский, Хабарский районы – по 2 заболевших, Славгород, Егорьевский, Завьяловский, Родинский, Рубцовский, Смоленский, Солонешенский, Топчихинский, Усть-Калманский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17247, Алейск — 755, Алейский район — 301, Алтайский район — 180, Баевский район — 134, Белокуриха — 287, Бийск — 3992, Бийский район — 430, Благовещенский район — 638, Бурлинский район — 348, Быстроистокский район — 103, Волчихинский район — 365, Егорьевский район — 275, Ельцовский район — 39, Завьяловский район — 270, Залесовский район — 284, г. Заринск — 1361, Заринский район — 199, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 549, Зональный район — 221, Калманский район — 452, Камень-на-Оби — 454, Каменский район — 266, Ключевский район — 278, Косихинский район — 220, Красногорский район — 68, Краснощековский район — 229, Крутихинский район — 218, Кулундинский район — 646, Курьинский район — 249, Кытмановский район — 162, Локтевский район — 667, Мамонтовский район — 300, Михайловский район — 565, Немецкий национальный район — 304, Новичихинский район — 284, Новоалтайск — 1387, Павловский район — 612, Панкрушихинский район — 116, Первомайский район — 877, Петропавловский район — 185, Поспелихинский район — 665, Ребрихинский район — 464, Родинский район — 341, Романовский район — 164, Рубцовск — 3459, Рубцовский район — 491, Славгород — 1176, Смоленский район — 228, Советский район — 140, Солонешенский район — 107, Солтонский район — 140, Суетский район — 32, Табунский район — 225, Тальменский район — 793, Тогульский район — 263, Топчихинский район — 393, Третьяковский район — 177, Троицкий район — 280, Тюменцевский район — 153, Угловский район — 173, Усть-Калманский район — 192, Усть-Пристанский район — 212, Хабарский район — 140, Целинный район — 213, Чарышский район — 126, Шелаболихинский район — 211, Шипуновский район — 453, Яровое – 608.

Из общего числа заболевших 481 случай – завозной, в т.ч. 197 – из-за рубежа; 29660 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 48616 заболевших: 12820 – у больных внебольничной пневмонией, 27991– у заболевших ОРВИ, в 7805 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1363408 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 140,55 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3747 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4010 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 185 187 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 17.04.2021 года прививается 148 552 (+ 4 707) человека, в том числе: 67 980 (+ 4 008) человек получили первую прививку; 80 572 (+ 699) человека полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник