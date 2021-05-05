Змеиногорск: Светлой Пасхи вам, земляки! С праздником!

2 Мая 2021 Светлой Пасхи вам, земляки! С праздником! Сегодня ночью в Храме Преображения Господня в Змеиногорске состоялось торжественное богослужение в честь Светлого Христова Воскресения.

Все было как положено: и крестный ход вокруг Храма, и общие молитвы, и радостные возгласы — «Христос Воскресе» «Воистину Воскресе»», и звон колоколов… А еще, у всех тех, кто пришел в Храм, были освящены пасхальные куличи, яйца и другие яства.

Светлое Воскресение Господня — пожалуй, самый яркий, светлый и торжественный праздник для всех православных христиан.

С праздником, земляки!

Змеиногорский вестник