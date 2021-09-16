ГОРНЯК22 17.09.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Студентам-медикам в Барнауле компенсируют плату за обучение

Горняк22
15 часов Ago

11 Сентября 2021 Студентам-медикам в Барнауле компенсируют плату за обучение Обучающимся на платной основе студентам Алтайского государственного медуниверситета компенсируют стоимость обучения. О соответствующем решении правительства Алтайского края сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Компенсация предоставляется в размере фактически понесенных гражданином расходов, но не более 170 тысяч рублей за один курс обучения», – пояснили в ведомстве.

При этом по условиям программы выпускники вуза должны будут проработать три года в медорганизациях, с которыми заключен договор – их список будут ежегодно обновлять и публиковать на сайте министерства.

Вступить в программу могут студенты любого курса. В 2021 году власти планируют включить в программу 200 человек по специальностям «лечебное дело» и «педиатрия».
https://tolknews.ru/obrazovanie/62804-pravda-li-chto-v-agmu-kompensiruyut-platu-za-obuchenie-i-kakie…

Змеиногорский вестник

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