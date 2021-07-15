Змеиногорск: Стремительный рост. Темпы заражения COVID-19 на Алтае увеличились в несколько раз

13 Июля 2021 Стремительный рост. Темпы заражения COVID-19 на Алтае увеличились в несколько раз

Третью волну коронавируса на Алтае ждали в сентябре, когда традиционно происходит рост заболеваемости ОРВИ. Но прогноз не сбылся. На Алтай пришёл «индийский» штамм – особенно «заразная» мутация вируса. В связи с этим цифры ежедневной статистики начали увеличиваться, а вместе с ними – очереди на вакцинацию. Антиковидные меры на Алтае стали ещё жестче, а антимасочники – ещё злее.

Мы добавили в общий график данные по ковиду за последние полтора месяца – число заболевших и умерших. Буквально за неделю – с 17 по 26 июня – количество новых случаев COVID-19 на Алтае выросло в два раза. А за месяц, с 11 июня по 11 июля, – почти в четыре, с 65 до 247.

Амител

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