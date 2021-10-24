Змеиногорск: «Страдать теперь будем все»: алтайский предприниматель слил молоко на землю

22 Октября 2021 "Страдать теперь будем все": алтайский предприниматель слил молоко на землю

В Краснощековском районе Алтайского края сборщик молока с частных подворий показал на видео, как сливает молоко, в котором нашли антибиотики. По его словам, такая ситуация возникает уже не в первый раз, сообщается в Instagram-аккаунте газеты «Районный вестник».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СМИ «Районный Вестник» (@rai_vest22)

«Говоришь же людям: «Ставите уколы, мажете вымя – не сдавайте это молоко». Страдать теперь будем все. Молоко с антибиотиками не принимают нигде», — сказал предприниматель.

Ранее сообщалось, что сразу в семи районах Алтайского края объявили карантин из-за лейкоза у коров. Очаги выявили в сёлах Хабарского, Каменского, Крутихинского, Шелаболихинского, Топчихинского, Каменского и Целинного районов.

Амител

Змеиногорский вестник