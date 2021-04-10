Змеиногорск: Старейшая японка на планете Канэ Танака живет уже 118 лет. 3 простые правила, которые она соблюдает по жизни

8 Апреля 2021 Старейшая японка на планете Канэ Танака живет уже 118 лет. 3 простые правила, которые она соблюдает по жизни Задумываясь о красоте и вечной молодости, в голове невольно появляются образы японских девушек, которые до самой старости умудряются сохранить свежесть лица и силу духа, как будто им вечно 18. Для многих японцев долгожительство – это уже привычное событие. А человек, которому только исполнилось 70-80 лет, считается в самом расцвете сил!

История жизни самой старейшей на сегодняшний день японки, которой 2 января 2021 года исполнилось 118 лет — яркий пример этому. Причем в Книгу Рекордов Гиннеса она была внесена еще в 2019 году, получив титул «старейшая жительница планеты».

Её зовут Канэ Танака и она самая обычная женщина, которая всю жизнь проработала в продуктовом магазине, продавая рисовые лепёшки. У неё никогда не было много денег, за неё не делали всю работу, и она всегда сама добивалась желаемого.

Родилась Канэ в многодетной семье, в которой была седьмой из восьми детей. В 1922 году в возрасте 19-и лет она вышла замуж, родила четверых здоровых детей и еще одного ребёнка они с мужем усыновили.

В 103 года врачи обнаружили у неё злокачественную опухоль кишечника, но, несмотря на возраст и опасения хирургов и родственников, женщина смогла победить болезнь.

На вопросы о секрете своего долголетия, женщина отвечает так: «самое главное – это семья, надежда, здоровый сон и диета». Ее секреты максимально простые и их действительно может применить каждый, В целом дает вот такие советы для тех, кто желает как можно дольше оставаться молодым и здоровым:

1. Ранний подъем и здоровое питание

Танака каждый день просыпается в 6 утра и никогда не залеживается в постели. С первыми лучами солнца женщина выходит на свежий воздух и на завтрак ест много овощей, фруктов, зерновых и соевых продуктов.

Японский рацион всегда включает в себя изобилие растительных продуктов, ведь они самые «чистые» и полезные для организма. Но не стоит забывать и про любимые всеми японцами морепродукты, которые приносят не меньше питательных веществ для организма.

Кстати, сама женщина с улыбкой делится, что просто обожает шоколад и газированные напитки.

2. Мозговая и физическая активность

Любимые занятия Танаки – это писать стихи, заниматься каллиграфией и вычислениями. Женщина говорит, что даже (тем более!) в пожилом возрасте нельзя забывать о чтении и решении логических задачек, ведь они развивают память и сохраняют здравый ум.

Также стоит каждый день выходить на прогулки, но еще лучше, если позволяет здоровье, заниматься садоводством, спортом или танцами. В Японии очень много заведений, в которых проводятся кружки для пожилых людей – их обучают танцам или боевым искусствам.

3. Помощь другим и надежда на лучшее

В Японии принято помогать друг другу, даже если вы видите человека впервые. Нельзя отворачиваться от своих друзей и родственников, и даже если очень занят, важно всегда выделить немного времени для дорогих людей. Позвонить им или написать.

Танака не теряет связь с родственниками даже во время карантина. Дети и внуки пока что не приходят к ней в дом престарелых, где женщина проживает на данный момент, чтобы обезопасить её здоровье. Но она не теряет позитивный настрой и каждый день находит себе новое занятие, чтобы всегда оставаться продуктивной.

Женщина с гордостью заявляет, что планирует прожить еще, как минимум, 5 лет, и побить свой собственный рекорд, отпраздновав 120-летие. Она уже пережила две мировые войны и пятерых японских императоров, и продолжает строить планы на жизнь, несмотря ни на что.

А как вы считаете? В чем секрет долголетия?

https://zen.yandex.ru/media/dashkatravel/stareishaia-iaponka-na-planete-kan-tanaka-jivet-uje-118-let…

Змеиногорский вестник