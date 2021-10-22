Змеиногорск: Становится опаснее. Учёные предупредили о новой мутации дельта-штамма COVID-19

20 Октября 2021 Становится опаснее. Учёные предупредили о новой мутации дельта-штамма COVID-19 Учёные из Кембриджа и Университетского колледжа Лондона рассказали о появлении «потомка» индийского штамма коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Недавно обнаруженный вариант обозначили как AY.4.2. По данным исследователей, он на 10-15% заразнее предшественника, и уже сейчас на него приходится почти 10% инфицированных в Великобритании.

Если предварительные данные подтвердятся, эта мутация может оказаться самой заразной за всю пандемию, отмечают учёные.

Ранее российский врач-иммунолог Николай Крючков предположил, что спада в заболеваемости коронавирусом не будет до весны 2022 года.

https://www.amic.ru/news/491428/

Змеиногорский вестник