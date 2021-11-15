ГОРНЯК22 15.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Стало известно, сколько привитых жителей Алтайского края заболели коронавирусом

Горняк22
11 часов Ago

12 Ноября 2021 Стало известно, сколько привитых жителей Алтайского края заболели коронавирусом В Алтайском крае у 3,5% привитых граждан выявили коронавирус. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей органов власти и здравоохранения региона.

Госпитализировали из этого числа 0,6%. Среди всех вакцинированных умерли 0,01%, отмечает издание. Ревакцинировались в регионе 0,52% населения, однако к какой именно дате было достигнуто это значение, не уточняется.

По последним данным регионального оперштаба, в Алтайском крае от ковида полностью привились (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт») 755 289 человек, ещё 95 240 жителей получили первый компонент, а 22 119 – ревакцинировались.

В крае за прошедшие сутки зарегистрировали 510 случаев COVID-19, 29 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 94 044 человек, а количество смертей достигло 6600.

Амител

Змеиногорский вестник

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