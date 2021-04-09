Змеиногорск: Стали известны опасные для гипертоников продукты

7 Апреля 2021 Стали известны опасные для гипертоников продукты Гипертоникам нужно отказаться от употребления соленых продуктов и особенно вяленого мяса, пишут специалисты медицинского сообщества Action on Salt.

«Высокое содержание соли во многих мясных продуктах увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, — пишет РИА Новости. — Мясные деликатесы с низкой концентрацией соли, как правило, содержат большое количество опасного натрия».

Высокое потребление соли нарушает баланс натрия в организме. Это приводит к скапливанию жидкости и повышению кровяного давления. А уменьшение натрия в организме приводит к снижению смертности от инсульта и ишемической болезни сердца.

https://altapress.ru/zhizn/story/stali-izvestni-opasnie-dlya-gipertonikov-produkti-284628

Змеиногорский вестник