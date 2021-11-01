ГОРНЯК22 01.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Стал известен график работы районных учреждений культуры с 30 октября по 7 ноября

Горняк22
11 часов Ago

29 Октября 2021 Стал известен график работы районных учреждений культуры с 30 октября по 7 ноября

В Змеиногорском районе в нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября  учреждения культуры работают в дистанционном формате. Соответствующий приказ подписан в комитете по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района.

Кроме этого, в соответствии с Указом Губернатора Алтайского края  с 15 ноября посетить клубные учреждения культуры и кинозал можно будет только при наличии QR-кода сертификата вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 (либо справках, подтверждающих наличие прививки или перенесенное заболевание). 

! При посещении библиотек и музеев наличие QR-кода не требуется.

Мероприятия, посвященные празднованию Дню народного единства в этом году пройдут в дистанционном формате. План проведения мероприятий ко Дню народного единства в учреждениях культуры Змеиногорского района 

Также приглашаем принять участие в  Международной акции «Большой этнографический диктант»

Змеиногорский вестник

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