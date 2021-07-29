Змеиногорск: Стажировка по программе мобильности волонтеров проходит в Алтайском крае

26 Июля 2021 Стажировка по программе мобильности волонтеров проходит в Алтайском крае C 21 июля по 1 августа в регионе во второй раз проходит обучающая стажировка для лидеров в сфере добровольчества по Программе мобильности волонтеров.

В ней участвуют 20 человек из 15 субъектов Российской Федерации: Приморского, Ставропольского, Хабаровского, Краснодарского краев, Амурской, Ивановской, Вологодской, Волгоградской, Псковской, Тульской, Воронежской областей, г. Москва, Республики Саха (Якутия), Республики Татарстан, Удмуртской республики.

В течение недели стажеры будут встречаться с представителями добровольческих объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, ресурсным центром поддержки добровольчества, руководителями социальных проектов для обмена опытом и последующего внедрения лучших практик в своих субъектах. Ключевыми проектами стажировки станут инициативы в сфере охраны природы и окружающей среды, патриотического воспитания граждан, развития межнациональных отношений и сохранения культуры народов Алтайского края, а также практики противодействия экстремизму с привлечением добровольцев.

Участники посетят пять муниципалитетов региона. В Алейске стажеры познакомятся с деятельностью проекта «Победа в каждом из нас», движения волонтеров-экологов «Делай!». В Новоалтайске для стажеров будет организована тематическая экскурсия на гребной канал, где будет презентована волонтерская программа II Этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В Бийске участникам будет презентован проект «Полезный и безопасный интернет – детям» (победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» в 2020 году).

_Справка_ :

Программа мобильности волонтеров федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» реализуется на территории Российской Федерации с 2019 года. Организатором проекта является Ассоциация волонтерских центров.

Цель программы – повышение уровня мотивации и развитие компетенций граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности, имеющих высокие достижения, путем предоставления возможности участия в обучающих стажировках, а также в крупнейших федеральных и международных событиях в качестве волонтеров.

В 2021 году Алтайский край во 2-й раз получил право на организацию стажировки: впервые регион принимал делегацию в 2019 году в рамках пилотного запуска программы. Ассоциация волонтерских центров, участники стажировки отметили высокий уровень организации мероприятия, профессионализм команды Алтайского ресурсного центра добровольчества. Практики Алтайского края (в частности, система нормативно-правового регулирования добровольческой деятельности, работа Центра развития добровольчества «SpasProfi») были рекомендованы к внедрению в субъектах Российской Федерации.

Змеиногорский вестник