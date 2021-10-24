Змеиногорск: «Сродни локдауну». Чего ждёт бизнес Алтая от QR-кодов, нерабочих дней и обещаний Путина

22 Октября 2021 "Сродни локдауну". Чего ждёт бизнес Алтая от QR-кодов, нерабочих дней и обещаний Путина

Предприниматели по всей стране вновь оказались под ударом из-за пандемии. Заболевших так много, что в некоторых регионах уже не хватает коек для пациентов. Владимиру Путину пришлось объявить нерабочей неделю с 30 октября по 7 ноября, чтобы остановить распространение инфекции. Однако федеральные власти пообещали поддержать бизнес – так же, как это было весной 2020 года. Большинство местных предпринимателей паниковать из-за последних новостей не спешат: пока неизвестно, кому разрешать работать, а кому – нет.

Кстати, в Алтайском крае тоже решили ввести QR-коды, которые уже действуют в 50 регионах страны. Только вот некоторые представители бизнеса уверены, что на них введение пропусков отразится так же, как и полный локдаун. Рассказываем, по кому решение властей ударит больнее всего, помогут ли обещанные выплаты и какими потерями могут обернуться QR-коды.

Дьявол – в нюансах

Для кого именно на Алтае первая неделя ноября станет нерабочей, пока непонятно. О полном закрытии ресторанов, фитнес-центров и салонов красоты пока объявили только Москва и Подмосковье. В Алтайском крае лишь известно, что на незапланированные выходные уйдут работники бюджетной сферы. Местные предприниматели не имеют представления о том, позволят ли им работать. Но надеются, что насильно их закрывать никто не станет. Тем не менее анонсированные меры поддержки (если готовятся поддерживать – могут и закрыть) наводят на бизнес тревогу.

Поддержка правительства здорово помогла бизнесу во время локдауна 2020 года и точно не будет лишней сейчас, уверен алтайский бизнес-омбудсмен Андрей Осипов. Напомним, весной прошлого года предпринимателям выплачивали по одному МРОТ на зарплату каждому неработающему сотруднику. Кроме того, для бизнеса ввели два льготных кредита под 2% («ФОТ 2.0») и 3% («ФОТ 3.0») годовых. Причём в первом случае у предпринимателей была возможность не погашать долг: за тех, кто сохранил хотя бы 90% штата, его выплатило государство.

В этот раз вице-премьер Андрей Белоусов анонсировал только две меры: гранты на зарплату и «ФОТ 3.0». Меры, конечно, полезные, но в них есть много неприятных для бизнеса «нюансов», считает Осипов.

«В 2020 году это однозначно помогло. Бизнес края получил из федерального бюджета больше 9 млрд рублей – это беспрецедентная поддержка. А сейчас мы не понимаем, что это будет за МРОТ. Нерабочими же будут всего три дня, а не месяц. Поэтому непонятно, получат предприниматели по 12 тысяч рублей или всего одну десятую от этой суммы. С кредитами тоже интересная история. Намного популярнее был «ФОТ 2.0», который можно было не погашать. А «ФОТ 3.0″ – возвратный кредит. Это уже совершенно другая история», – объяснил чиновник.

Осипов также заметил, что в 2020 году на льготы могли рассчитывать лишь представители сфер, которые признали наиболее пострадавшими. По мнению омбудсмена, в случае если алтайский бизнес «принудят» закрыться на несколько дней, поддержку нужно будет оказывать всем без исключения.

Чиновник принял участие в заседании алтайского оперштаба, где решался вопрос о введении QR-кодов. По словам Осипова, пропускную систему точно введут в заведениях общепита, развлекательных учреждениях, в торговых и фитнес-центрах.

«В любом случае все, кто попадёт под указ о QR-кодах, пострадает. Посещаемость заведения упадет абсолютно точно. Поэтому я и другие региональные бизнес-омбудсмены будем добиваться, чтобы поддержку получили как можно больше предпринимателей», – подчеркнул Осипов.

По его словам, какими бы полезными федеральные меры поддержки не оказались, нерабочие дни всё равно станут серьёзным ударом по кошелькам алтайских бизнесменов.

«Живём душой и интуицией»

В общепите, который считается одной из самых уязвимых сфер, ни о какой поддержке пока не думают, объяснил владелец ресторана «Место пасты» Евгений Кураков. Он, как и другие рестораторы, постоянно следит за новостями и пытается понять, не закроют ли их в нерабочие дни.

«В 2020 году была хорошая и работающая поддержка. Мы взяли невозвратный кредит под 2% на небольшую сумму, это помогло. Смогли не только сохранить, но и даже расширить штат сотрудников. Но сейчас нам вообще не до выплат. Просто мониторим ленты новостей и пытаемся понять, какие будут ограничения и механизмы работы. Конкретики сейчас нет и тут даже прокомментировать особо нечего», – объяснил Кураков.

Куда больше ресторатора волнует тема QR-кодов, по которым в его заведение будут пускать людей. Бизнесмен убеждён, что такая мера попросту «обвалит» весь трафик посетителей.

«Людям в кафе предлагают идти с паспортами и какими-то кодами. По сути, ты за чашкой кофе или тарелкой пасты пойдёшь как на регистрацию в аэропорт. Конечно, количество посетителей у нас сократится. Даже некоторые из тех, кто привит и имеет QR-код, не захотят идти в общепит по таким правилам. По летнему опыту Москвы мы это уже увидели. Я ожидаю, что количество гостей и размер среднего чека у нас упадёт примерно на 80%», – констатирует бизнесмен.

Такого же мнения придерживается руководитель ресторана «Бочкари» Виталий Брегадзе. Предприниматель не хочет верить, что общепит снова «закроют на клюшку».

«Посмотрим. Федеральные новости – это, так скажем, общая, расширенная версия. Но как оно будет в каждом регионе, решать местным властям. То, что в Москве ввели, – это понятно, там ведь самый большой очаг. Весной 2020 года поддержка реально помогла, хотя и хотелось бы больше. Мы получали гранты, чтобы выплачивать зарплату», – рассказал Брегадзе.

Ресторатор готов пускать людей по QR-кодам и соблюдать любые другие требования Роспотребнадзора. Но убеждён, что всего этого можно было бы избежать, если бы не сложный менталитет наших людей.

«Давно нужно было всем вакцинироваться и всё. Посмотрите на Европу. Там людям сказали – они пошли и привились. А у нас сказали – пошла только половина. Остальные дальше ходят спокойно и всякую ерунду в интернете читают об опасной вакцине. Мы не настолько дисциплинированные. Больше живём душой и интуицией», – объяснил бизнесмен.

«Дойдёт до драк на входе»

А вот торговым центрам придётся совсем несладко, уверена представитель гипермаркета «Алтай» Ирина Клюкина. По её словам, и никакого локдауна не нужно: одни только QR-коды полностью обрушат всю прибыль.

«Для нас это равносильно полному локдауну. Это падение трафика, паника среди ИП, требование ретейлеров снизить аренду. В общем, потеря доходности всего торгового центра. Для нас это просто катастрофа. Представьте, за сутки в ТЦ приходит 10-15 тысяч человек. И у каждого нужно проверить QR-код. Нам нужно будет усиливать службу охраны. У нас с масочным режимом-то огромные проблемы были, потому что народ на входе возмущался. А здесь, думаю, вообще до драк дойдёт», – негодует Клюкина.

При этом она подчеркнула, что на поддержку правительства руководство ТЦ рассчитывать не может: в число «наиболее пострадавших» арендодатель не попадает. Так что заниматься «спасением утопающих», кроме руководства здания, будет некому.

«В апреле 2020 года у нас доходы снизились на 95%. И только к декабрю мы смогли вернуться на прежний уровень. Ситуация была крайне тяжёлая. О том, что это всё может повториться во второй раз, я даже думать не хочу», – вздыхает представитель ТЦ.

«Главное – чтобы не закрыли»

Фитнес-индустрию большинство экспертов называет главной жертвой пандемии. Предприниматели спортивной отрасли понесли колоссальные убытки, поэтому новые ограничения уже никого не пугают. Сейчас ни о какой прибыли здесь не думают, уверен руководитель сети фитнес-центров ST GYM Александр Барбашин. В деле остались только те, кто искренне любит спорт и до последнего будет поддерживать работу залов.

«Мы сейчас просто по максимуму делаем всё, чтобы нас не закрыли. Сегодня фитнес – очень сложная сфера. Чтобы зарабатывать хотя бы столько же, сколько несколько лет назад, нужно работать в разы больше. Я сам спортсмен и у меня с дисциплиной проблем нет. Скажут вводить QR-коды – будем работать по ним. Скажут закрыться на неделю – закроемся. Но мы готовы всё сделать, чтобы никто нас не закрыл», – объяснил Барбашин.

Он также отметил, что господдержка – единственное, что помогло спортивной индустрии выжить во время локдауна 2020 года. Поэтому предприниматель рассчитывает на помощь государства и в этот раз, если предприятиям придётся закрыться.

Кинотеатры тоже не оправились со времён первых ограничений, рассказывала amic.ru директор кинотеатра «Мир» Марина Шумкова. Залы до сих пор можно заполнять только на 50%, но и такое количество едва набирается из-за скудного репертуара: фильмов во время пандемии снимают гораздо меньше.

«Пять месяцев простоя в 2020 году очень негативно отразились на нашей деятельности. Но до сих пор мы не оправились от произошедшего и, скорее всего, вернёмся к прежнему состоянию нескоро. Правообладатели и киностудии часто переносят выход фильмов или отменяют совсем. Соответственно, вести бизнес, планировать что-то можно только в очень краткосрочной перспективе», – объясняла директор.

Шумкова убеждена, что очередные ограничения могут попросту «похоронить» весь кинобизнес в краевой столице.

Но если с локдауном пока ничего непонятно, то QR-коды – это необходимость, считает министр культуры региона Елена Безрукова.

«Введение кодов в учреждениях культуры – неизбежность. Задача – суметь проводить мероприятия, а не вводить новый локдаун. Безусловно, введение QR-кодов повлияет на посещаемость. Это понятно, но мы к этому готовы», – прокомментировала она решение властей во время записи «Переговорки» на amic.ru, которую можно будет посмотреть в ближайшее время.

Напомним, о решении алтайского оперштаба ввести пропуск по QR-кодам стало известно 20 октября. Власти не видят иного способа остановить стремительное распространение ковида. Только за сутки с 20 по 21 октября в регионе выявлено почти 400 инфицированных. А больные заняли уже больше 4,5 тысячи коек. И это при том, что наш максимум – только 6 тысяч ковидных коек.

«Если ситуация продолжит ухудшаться, нам негде будет лечить людей. Мы не можем этого допустить!» – объяснил решение оперштаба губернатор Виктор Томенко.

Ожидается, что указ о введении QR-кодов в Алтайском крае опубликуют уже в понедельник, 25 октября.

Амител

Змеиногорский вестник