Змеиногорск: Средняя сумма взятки в Алтайском крае составила около 300 тысяч рублей

16 Марта 2021 Средняя сумма взятки в Алтайском крае составила около 300 тысяч рублей По данным Генпрокуратуры, Алтайский край входит в число субъектов с низким уровнем коррупции. При этом регион находится в топ-15 по выявленным фактам взяточничества.

Средняя сумма взятки в Алтайском крае за 2020 год составила около 300 тыс. рублей. Об этом сообщили в главке МВД России по Алтайскому краю. Это меньше, чем в среднем в Сибирском федеральном округе – только за 10 месяцев средний размер взятки по Сибири превысил 400 тыс. рублей.

За 2019 год руководитель главка Андрей Подолян называл сумму в 370 тыс. рублей, а в 2018-м она составляла 540 тыс. рублей – вероятно, такому росту поспособствовала крупная взятка в 12,9 млн рублей по делу Вадима Надвоцкого. За 2017-й средняя сумма мзды составляла 310 тыс. рублей.

Всего за прошедший год сотрудники полиции выявили и пресекли 808 различных преступлений в сфере коррупции (в 2019-м году их было 818), из них 225 фактов взяточничества. К ответственности привлекли 160 преступников.

По данным Генпрокуратуры, в Алтайском крае за 2020 год зафиксировали 68 фактов получения взятки. Это 14-е место по стране – «лучший» показатель с 2016 года, когда регион был в десятке. Также в крае выявили 40 фактов дачи взятки – это 19-е место по стране. Выше за последние 10 лет было только в 2014 году – тогда регион занял 11-е место и с тех пор до 2020 года не поднимался выше 32-го.

В марте начальник управления по надзору о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин рассказывал, что Алтайский край является одним из регионов с низким уровнем коррупции. По какому именно показателю – числу преступлений или сумме взятки, – он не уточнил.

Общая раскрываемость преступлений в Алтайском крае за 2020 год составила 57,1% – это выше, чем в целом по России и СФО. Лучше всего полицейским поддаются факты причинения тяжкого вреда и убийства.

Всего за прошедший год в крае зарегистрировали 39 тыс. преступлений. До этого четыре года подряд их число уменьшалось. В 2019 году зафиксировали чуть более 37 тыс. таких фактов. В январе 2021 года преступность в регионе стала расти.

https://tolknews.ru/obsestvo/52401-skolko-sostavila-srednyaya-summa-vzyatki-v-altayskom-krae-v-godu

Змеиногорский вестник