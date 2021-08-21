Змеиногорск: Среди вакцинированных россиян разыграют деньги
18 Августа 2021 Среди вакцинированных россиян разыграют деньги Вакцинированные россияне смогут получить по 100 тысяч рублей. Такие призы осенью разыграют среди тех, кто сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщили в российском правительстве.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. В розыгрыше смогут принять участие совершеннолетние граждане страны, которые прошли вакцинацию до начала лотереи.
«Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи», — сказано в сообщении кабмина.
Оператором лотереи станет акционерное общество «Гознак». Розыгрыш призов будет идти на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты опубликуют на этом же ресурсе, а также в СМИ.
«Запуская программу поощрения вакцинированных, правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своем здоровье и защитили своих близких», — подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова.
Победителей будет определять компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки. Всего 100 тысяч рублей смогут выиграть 1000 человек. Деньги можно будет получить в течение полугода после проведения розыгрыша.
Информация о призе появится в личном кабинете человека на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), ее также направят посредством push-уведомления.
Масштабная вакцинация россиян началась в январе 2021 года. У России есть несколько своих вакцин против коронавируса. По большей части для прививки используют препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи.
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