Змеиногорск: «Спутник V» показал эффективность против всех видов штамма «Дельта»

27 Октября 2021 «Спутник V» показал эффективность против всех видов штамма «Дельта» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Вакцинация препаратом «Спутник V» защитит от всех вариантов коронавируса, включая новый вид штамма «Дельта» AY.4.2. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вакцина «Спутник V» эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом», — сказал Гинцбург в интервью с «РИА Новости», опубликованном 27 октября.

По его словам, новые варианты «Дельты» по распространению не превышают десятой доли процента от общего числа заражения коронавирусом, во всяком случае в Москве.

Новый вариант штамма известен как AY.4.2 или VUI-21OCT-01.

25 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм АY.4.2 обнаружен в Москве и Подмосковье. По ее словам, в столичном регионе отмечены три таких случая. Специалисты наблюдают за происходящим.

О том, что в Московском регионе выявлен штамм коронавируса AY.4.2, в Роспотребнадзоре сообщили еще 22 октября. Эксперты указали, что в составе AY.4.2 — две мутации в спайковом белке, что увеличивает его проникновение в клетки и обеспечивает повышенную заразность.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

https://iz.ru/1241471/2021-10-27/sputnik-v-pokazal-effektivnost-protiv-vsekh-vidov-shtamma-delta?utm…

Змеиногорский вестник