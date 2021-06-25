ГОРНЯК22 26.06.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Спрашивали? Отвечаем!

Горняк22
17 часов Ago

23 Июня 2021 Спрашивали? Отвечаем! Эти ответы на вопросы наших читателей подготовили сотрудники управления социальной поддержки населения по Змеиногорскому району.

Подала заявление на перерасчет размера, в выплате отказали (не работаем), теперь и в старом размере платить не будут?
Получателям ежемесячной выплаты, в случае отказа по заявлению, поданному на перерасчет, выплата будет продолжена до истечения периода прежнего назначения. Т. е. если есть действующее назначение с июня 2020 года, то до июня 2021 года Вам будут платить выплату в ранее установленном размере.

 Если, например, по старым правилам имели право, а по новым нет. Если одобрено до 1 апреля, то можно спокойно получать? Не заставят потом вернуть?
Если по новым правилам Вы не имеет право, выплата будет продолжена до истечения периода прежнего назначения. Деньги возвращать не надо.

Змеиногорский вестник

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