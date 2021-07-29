Змеиногорск: “СПАРТАК” ПРОТИВ “БЕНФИКИ” — СЛОЖНО, ЗАТО ИНТЕРЕСНО

26 Июля 2021 “СПАРТАК” ПРОТИВ “БЕНФИКИ” — СЛОЖНО, ЗАТО ИНТЕРЕСНО

Еврокубковый жребий “Спартака” нельзя назвать легким. Практически все аналитики, дающие прогнозы на спорт, называют португальскую “Бенфику” соперником того же уровня, а стало быть, шансы каждой команды пробиться в Лигу Чемпионов примерно равные. Но у данного противостояния особая интересная предыстория, играющая на пользу скорее московскому клубу.

Главный козырь “Спартака” — его новый тренер Руй Витория отлично знает “Бенфику”, ведь еще недавно он сам ее тренировал. За три года в португальской команде Витория дважды выигрывал титул, один раз Кубок и два Суперкубка Португалии. Кому, как ни ему, знать сильные и слабые стороны ее футболистов.

Хотя знание это может оказаться весьма относительным, поскольку сейчас “Бенфику” тренирует заклятый враг Витории Жоржи Жезуш. Соперничество их длится уже более десяти лет.

Началось все в 2010 году, когда Витория вывел “Пасуш де Ферейра” в финал Кубка Португалии, где проиграл возглавляемой Жезушем “Бенфике”. Спустя три года нынешний наставник “Спартака” взял реванш, выиграв Кубок с “Виторией” Гимарайнш. Надо полагать, для Жезуша это был чувствительный удар, ведь по статусу “Бенфика” гораздо выше.

А когда после конфликта с руководством он покинул клуб, его сменил как раз Витория. Жезуш не упустил возможности поддеть соперника при первом же случае, отметив, что Витории как тренеру надо просто ничего не менять в команде, которую он, Жезуш, построил и выиграл два подряд чемпионских титула.

В свою очередь Витория назвал Жезуша плохим коллегой, но лучшим ответом были, пожалуй, результаты “Бенфики”, взявшей еще два титула в борьбе со “Спортингом”, куда и ушел Жезуш. Соперничество португальских тренеров продолжилось в Саудовской Премьер-Лиге, данный этап остался за Виторией, который взял чемпионат и дважды Суперкубок, тогда как Жезуш лишь один Суперкубок.

И вот Жезуш вернулся в “Бенфику”, Витория перебрался в Россию, а их дороги снова пересеклись. Надо полагать, нынешний тренер португальцев постарается подготовить сюрпризы для оппонента, которого он сам вообще не считает тренером. Для него это не просто вопрос результата, но и дело принципа. Жезуша часто называют творцом и сейчас он должен доказать это, сотворив нечто, способное удивить прагматика Виторию.

В пользу “Бенфики” то, что Жезуш пришел в клуб год назад и уже успел поработать с командой. На стороне “Спартака” более раннее начало РПЛ — функционально российская команда может быть готова чуть лучше.

Змеиногорский вестник