Змеиногорск: Создателю водородной бомбы и борцу за мир исполнилось бы сто лет!

13 Мая 2021 Создателю водородной бомбы и борцу за мир исполнилось бы сто лет!

В мае, в честь празднования 100-летия со дня рождения А.Д. Сахарова, в Центральной модельной библиотеке в Змеиногорске открылась выставка – портрет «Сахаров Андрей Дмитриевич — человек – эпоха».

Академик Андрей Сахаров, создатель самого мощного и разрушительного оружия в истории человечества — водородной бомбы, известен как правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира.

Он был одним из лидеров правозащитного движения в СССР – Сахаров выступал против массовых испытаний ядерного оружия, осуждал ввод советских войск в Афганистан. Технические расчеты Андрея Дмитриевича и его коллег доказали, что обмен ядерными ударами между крупнейшими державами приведет к гибели всего человечества и большей части всех форм жизни на Земле. Водородная бомба по проекту Сахарова могла иметь неограниченную мощность. Во многом благодаря стараниям этого советского ученого, самая мощная испытанная человечеством ядерная бомба «АН 602», имела мощность не 100 Мт в тротиловом эквиваленте, а 58,6. Использование более мощного заряда могло привести к нерасчетным последствиям, от повышенного радиоактивного заражения, до необратимых изменений в атмосфере Земли.

В 1989 году он разработал проект новой Конституции Советского Союза, построенной на принципах защиты прав личности.

На выставке представлены статьи журналов, книги, биография великого физика. Материалы будут интересны широкому кругу читателей, начиная со старшего школьного возраста.

Змеиногорский вестник