Змеиногорск: Создадим аллею и памятник моряков в Змеиногорске!

24 Ноября 2021 Создадим аллею и памятник моряков в Змеиногорске! С такой инициативой обращаются к землякам наши ветераны.

В городском парке планируется создать аллея — памятник военно-морскому флоту. Для этой аллеи изготавливаются три обелиска на спонсорские средства.

Члены инициативной группы обращаются к жителям района, морякам и их родственникам принять участие в завершении строительства сооружения и оказать посильную материальную помощь. Желающие помочь могут обратиться к дежурному, находящемуся в здании колледжа каждый четверг с 10 до 12 часов. Или позвонить по тел. 8 905 080 13 33,

8 961 234 30 43, 8 923 753 31 99, 8 963 533 44 80.

Змеиногорский вестник