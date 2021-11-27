ГОРНЯК22 27.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Создадим аллею и памятник моряков в Змеиногорске!

Горняк22
12 часов Ago

24 Ноября 2021 Создадим аллею и памятник моряков в Змеиногорске! С такой инициативой обращаются к землякам наши ветераны.
В городском парке планируется создать аллея — памятник военно-морскому флоту. Для этой аллеи изготавливаются три обелиска на спонсорские средства.
Члены инициативной группы обращаются к жителям района, морякам и их родственникам принять участие в завершении строительства сооружения и оказать посильную материальную помощь. Желающие помочь могут обратиться к дежурному, находящемуся в здании колледжа каждый четверг с 10 до 12 часов. Или позвонить по тел. 8 905 080 13 33,
8 961 234 30 43, 8 923 753 31 99, 8 963 533 44 80.

Змеиногорский вестник

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