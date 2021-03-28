Змеиногорск: Советские пограничники на острове Даманский

25 Марта 2021 Советские пограничники на острове Даманский

Проходит время, и сегодня мало кто знает о событиях марта 1969 года, когда советские пограничники приняли бой на клочке Советской земли — острове Даманский.

15 марта исполнилась 52 годовщина подвига пограничников в боях на советско-китайской границе. В этот день ветераны-пограничники вместе Ларичкиным Иваном Ивановичем, непосредственным участником вооруженного столкновения на острове Даманский провели встречу с воспитанниками Барнаульского кадетского корпуса.

Из первых уст ребята узнали о причинах возникновения конфликта на этом участке советско – китайской границы, о действиях пограничников по отражению провокаций и о мужестве тех героев, чьи имена навечно вошли в историю пограничных войск.

Справочно:

2 и 15 марта 1969 года на советско-китайской границе на острове Даманский, принадлежавшем СССР, произошли вооруженные столкновения советских пограничников с китайцами, большая часть которых были хунвэйбины («красные охранники», «красногвардейцы» — члены созданных в 1966-1967 годах отрядов студенческой и школьной молодежи в Китае, одни из наиболее активных участников Культурной революции.) Достоверные факты указывают на то, что это было заранее спланированное нападение на советских пограничников, охранявших Государственную границу СССР.

Обстановка на советско-китайской границе резко обострилась осенью 1966 года с началом в КНР «культурной революции», когда в поселок Хутоу, расположенный против устья реки Иман, прибыл отряд хунвэйбинов. Они организовывали бесчисленные митинги, на которые сгоняли население приграничных сел. Многие из таких митингов заканчивались истерическими коллективными угрозами расправы с советскими пограничниками. Более острые, масштабные, многочисленные провокации китайцы развернули зимой 1967-68 года практически на всем участке Иманского погранотряда (в последующем Дальнереченский пограничный отряд). Первое вооруженное столкновение произошло 2 марта 1969 года. Потери советских пограничников составили тридцать один человек убитыми. Второе столкновение произошло 15 марта 1969 года, в том бою погибло восемнадцать пограничников, в их числе Леонов Демократ Владимирович – полковник, начальник Иманского пограничного отряда.

В летопись пограничных войск навечно внесены имена четырех Героев Советского Союза участников столкновений на острове Даманский: полковника Демократа Владимировича Леонова – начальника Иманского отряда (посмертно); старшего лейтенанта Ивана Ивановича Стрельникова – начальника погранзаставы (посмертно); капитана Виталия Дмитриевича Бубенина и старшего сержанта Юрия Васильевича Бабанского (оба живы и в настоящий момент имеют звание генерала).

В событиях 1969 года на реке Уссури принимали участие 20 уроженцев Алтайского края. Из них: сержант Иван Ларичкин был награжден орденом Красной Звезды, старший лейтенант Владимир Поляев – медалью «За отвагу», рядовой Анаталий Сорока – медалью «За боевые заслуги», старший сержант Николай Лесовых – медалью «За отличие в охране Государственной границы СССР».

В числе погибших советских пограничников трое уроженцев Алтайского края:

младший сержант Михаил Лобода призывался военным комиссариатом Калманского района. Вступил в бой 2 марта в составе группы пограничников Нижне-Михайловской пограничной заставы под командованием младшего сержанта Юрия Бабанского. Раненый, 2 марта 1969 года он дрался с врагом до последнего патрона. Посмертно награжден медалью «За отвагу»;

сержант Борис Головин из Красногорского района призывался из Горно-Алтайска. Проходил службу в должности командира расчета станкового противотанкового гранатомета СПГ 9 Камень-Рыболовского пограничного отряда. После событий 2 марта его расчет в составе группы пограничников направили для усиления Иманского пограничного отряда. Утром 15 марта, когда завязался бой, расчет сержанта Головина на умело выбранной огневой позиции вел меткий огонь по противнику. Пограничники продолжали сражаться, пока не были уничтожены прямым попаданием вражеской мины. Посмертно сержант награжден орденом Красной Звезды;

рядовой Александр Бедарев, стрелок 4-й мотострелковой роты, уроженец Целинного района Алтайского края. Призван на действительную военную службу из г. Хабаровска. Погиб 15 марта 1969 года. Посмертно награжден медалью «За отвагу».

Несмотря на то, что в последующем, в результате достигнутых договоренностей между Советским союзом и КНР, остров Даманский все же стал китайской территорией, события на реке Уссури, вошедшие в историю пограничных войск как пример мужества и стойкости советских пограничников, навсегда останутся в истории нашего государства и в сердцах людей. Главное — помнить и чтить своих героев.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Змеиногорский вестник