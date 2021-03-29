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Алтайский край

Змеиногорск: Сотрудники Госавтоинспекции провели викторину «Знатоки ПДД»

Мар 29, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

26 Марта 2021 Сотрудники Госавтоинспекции провели викторину «Знатоки ПДД»

Накануне сотрудники Змеиногорской Госавтоинспекции совместно с педагогами Змеиногорской школы № 3 провели среди учащихся, викторину «Знатоки ПДД» направленную на изучение и закрепление навыков безопасного поведения на дороге.

В ходе проводимой викторины ребятам было предложено разделиться на команды и пройти ряд заданий, направленных на знание правил дорожного движения, за прохождение каждого этапа команды получали определенное количество баллов. По итогу мероприятия была выявлена команда победителей, но проигравшие также не остались без призов, все участники викторины получили от сотрудников Госавтоиспекции световозвращающие элементы и пообещали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

ОГИБДД МО МВД России «Змеиногорский»

Змеиногорский вестник

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