Змеиногорск: Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить проверки транспортных средств, которые перевозят пассажиров

2 Апреля 2021 Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить проверки транспортных средств, которые перевозят пассажиров

На территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Змеиногорский» продолжаются регулярные проверки пассажироперевозящего транспорта. Очередная проверка прошла 23 марта, по результатам которой, составлен административный материала по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ.

В первую очередь при проведении проверок обращается внимание на наличие и соответствие документов позволяющих осуществлять деятельность, связанную с перевозкой пассажиров, это наличие права управления данным транспортным средством, лицензии, разрешение на перевозку пассажиров, страховой полюс, а также наличие путевого листа. Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции уделяется техническому состоянию транспортного средства, прохождение водителем предрейсового медицинского осмотра, соблюдение водителями режима труда и отдыха.

При проведении данных проверок, с водителями и пассажирами проводятся беседы, об обязательном использовании ремней безопасности во время движения.

Главная цель проводимого мероприятия профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием пассажироперевозящих транспорта.

ОГИБДД МО МВД России «Змеиногорский»

Змеиногорский вестник