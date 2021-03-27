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Алтайский край

Змеиногорск: Составлен список открытых для вакцинированных россиян стран

Мар 27, 2021
ГОРНЯК22 27.03.2021

24 Марта 2021 Составлен список открытых для вакцинированных россиян стран

Туристический поток, практически сошедший на ноль во время пандемии, восстанавливается благодаря массовой вакцинации. В частности, привитым от коронавируса россиянам разрешен въезд в ряд стран. Их список составила газета «Известия».

Так, по данным издания, больше всего жителей России интересует Греция, которая готовится к открытию границ 14 мая. Чтобы попасть на территорию государства, нужно будет предоставить ПЦР-тест с отрицательным результатом, справку о наличии антител или сертификат о вакцинации. Другое популярное для россиян направление — это Израиль. Иностранных туристов там приготовились встречать с июля.

При этом в некоторые страны въезд для российских путешественников уже открыт. Например, в Грузию можно приехать при условии прохождения полного курса вакцинации или предоставления двух отрицательных ПЦР-тестов: не более чем за 72 часа до прилета и по факту прибытия в страну. В Черногорию же можно въехать при наличии антител.

Турция, Куба и Мальдивы принимают российских туристов при предоставлении ПЦР-тестов, а Занзибар вовсе без каких-либо документов. Кроме того, для работы или учебы россияне могут поехать в Эстонию, а Кипр готовится открыть границы с 1 апреля.

Ранее сообщалось, что власти Черногории, популярной пляжной страны среди российских туристов, приняли решение упростить правила въезда для путешественников. Теперь приезжающие в европейское государство иностранцы могут сдавать ПЦР-тест на коронавирус за 72 часа до прибытия, а не за 48 часов, как прежде.

Лента РУ

Змеиногорский вестник

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