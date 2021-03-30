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Змеиногорск: Социальные пенсии россиян повысят с 1 апреля

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

26 Марта 2021 Социальные пенсии россиян повысят с 1 апреля В ПФР рассказали о повышении выплат для россиян с 1 апреля. В частности, специалисты фонда уточнили, кому положено по 39 900 рублей в месяц, пишет PRIMPRESS.
С 1 апреля в Российской Федерации будут проиндексированы социальные пенсии. В общей сложности в стране их получают около 3,2 млн граждан.

На социальную пенсию имеют право рассчитывать, как правило, те пожилые россияне, которые не накопили стаж или баллы для назначения страховой пенсии по старости. Такие пенсии назначают на 5 лет позже обычной, то есть в 70 и 65 лет – для мужчин и женщин соответственно.
Как рассказали в Пенсионном фонде России, в среднем социальные пенсии в апреле увеличатся на 546 рублей и составят 9 500 рублей.

При этом соответствующую пенсию получают и некоторые другие категории россиян. Таким образом, размер пенсий у них будет начисляться по-другому. Например, индексация будет распространяться на инвалидов с детства и детей-инвалидов. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам вырастет на 790 рублей и составит 13 710 рублей, а инвалидам с детства I группы прибавят 775 рублей – сумма выплаты будет доведена до 13 455 рублей.

Кроме того, с 1 апреля увеличатся государственные пенсии, которые получают различные участники Великой Отечественной войны, космонавты, бывшие военнослужащие, пострадавшие от радиации и некоторые другие категории граждан.

«Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, после индексации вырастут до 38 120 рублей и 39 900 рублей соответственно», – поделились подробностями в Пенсионном фонде России.
https://www.mk.ru/economics/2021/03/26/pensionnyy-fond-utochnil-komu-polozheno-po-39-900-rubley-s-1-…

Змеиногорский вестник

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