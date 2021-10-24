Змеиногорск: Собянин ввел в Москве локдаун на нерабочую неделю

21 Октября 2021 Собянин ввел в Москве локдаун на нерабочую неделю В период нерабочих дней москвичи смогут гулять по улицам и паркам без QR-кодов, однако рестораны, спортзалы, торговые центры и салоны красоты работать не будут, говорится в указе мэра.

Во время локдауна

Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввел временный локдаун на территории столицы на время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. В этот период в столице будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

Закроются кинотеатры, зоопарки, солярии, бани, спортзалы, торговые центры и парикмахерские.

Продолжат работу аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

Прекращают работу стоматологические кабинеты, за исключением случаев оказания экстренной помощи.

Столичные рестораны будут работать навынос.

Москвичи смогут свободно гулять по паркам и улицам, систему QR-кодов возобновлять не будут.

Также в Москве заблокируют социальные карты невакцинированных людей в возрасте 60+. Разблокировать их они смогут после вакцинации.

Посещение музеев и театров будет разрешено при предъявлении QR-кодов. На этот период также объявлены школьные каникулы.

Власти ожидают, что за неделю ситуация с коронавирусом улучшится, поэтому пока планов продлевать локдаун нет, рассказали РБК два источника, близкие к мэрии.

После локдауна

После 7 ноября будет введен еще ряд защитных мер. Так, спортивные мероприятия, театры и музеи можно будет посещать только при предъявлении QR-кода вакцинированного, переболевшего или ПЦР-теста. Также для них будет введено требование 70-процентной заполняемости.

Фото: Андрей Любимов / РБК

https://www.rbc.ru/politics/21/10/2021/61704dfd9a7947710a084450?utm_source=yxnews&utm_medium…

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