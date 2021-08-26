Змеиногорск: Соберем детей в школу!

23 Августа 2021 Соберем детей в школу! Эта акция в Змеиногорском районе и Алтайском крае традиционно проходит в августе.

Главная задача акции — оказание помощи детям из малообеспеченных семей в подготовке к школе.

Приглашаем всех неравнодушных жителей принять активное участие в ней и оказать помощь нуждающимся семьям.

Вашу помощь (школьную одежду, обувь, канцелярские принадлежности) можно передать в КГБУСО «Комплексный центр обслуживания населения» находящийся по адресу г.Змеиногорск, ул.Шумакова 5. График работы: с 8:00 до 17:00 (обед 12:00 -13:00)

Помочь малообеспеченной семье можно путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

Банковские реквизиты для перечисления средств:

Полное наименование получателя: УФК по Алтайскому краю (КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Локтевского района» л/с 20176U83410) ИНН/КПП 2256005918/225601001 ОГРН 1042201501297 БИК ТОФК 010173001

ОКТМО 01625101 СЧЕТ № 40102810045370000009

КБК 00000000000000000150

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г.Барнаул

Назначение платежа: спонсорская помощь по акции «Соберем детей в школу!»

Змеиногорский вестник