Змеиногорск: Снова новости по улицам Змеиногорска: что, где расчистили

5 Марта 2021 Снова новости по улицам Змеиногорска: что, где расчистили Улицы Змеиногорска, пусть и не теми темпами, как хочется всем нам «все и сразу» — расчищают после очередной снежной бури. На первых фотографиях — переулок Колыванский. Подрядчикам удалось «пробиться» до улицы Свердлова.

На нижнем фото — переулок Горный.

Мы продолжим далее этот фотоотчет.

Змеиногорский вестник