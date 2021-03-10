ГОРНЯК22

Алтайский край

Змеиногорск: Снова новости по улицам Змеиногорска: что, где расчистили

Мар 10, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

5 Марта 2021 Снова новости по улицам Змеиногорска: что, где расчистили Улицы Змеиногорска, пусть и не теми темпами, как хочется всем нам «все и сразу» — расчищают после очередной снежной бури. На первых фотографиях — переулок Колыванский. Подрядчикам удалось «пробиться» до улицы Свердлова.
На нижнем фото — переулок Горный.
Мы продолжим далее этот фотоотчет.

  • ГОРНЯК22 11.03.2021

Змеиногорский вестник

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