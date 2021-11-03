Змеиногорск: Снежно и ветрено. О погоде в Алтайском крае 1 ноября

1 Ноября 2021 Снежно и ветрено. О погоде в Алтайском крае 1 ноября

1 ноября в Алтайском крае ожидается ветреная погода и обильные осадки. Об этом сообщили в региональном ЦГМС.

В крае температура воздуха составит -2…+3 градуса. В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег. Установление снежного покрова, на дорогах в утренние часы сильная гололедица.

Ветер западный, 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -1…+1 градус. Небольшой снег, мокрый снег. Установление снежного покрова, на дорогах в утренние часы сильная гололедица.

Ветер западный, 8-13 м/с.

Амител

Змеиногорский вестник