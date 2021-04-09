Змеиногорск: «Смотрите, что у нас творится». Талые воды начали топить село Краснощеково

7 Апреля 2021 "Смотрите, что у нас творится". Талые воды начали топить село Краснощеково

Жители села Краснощёково в социальных сетях рассказали о том, что их начало топить. В опубликованном в сообществе Barnaul22 ролике видно, что вода залила дороги и подъезды к нескольким объектам.

«Вода потоками течёт с сопок и заходит в райцентр. Уже подтоплены некоторые улицы, пожарная часть, ДРСУ», – пишут люди.

Автор видео отмечает, что это только начало и вскоре вода может пойти дальше.

Ранее сообщалось, что опергруппы ГУ МЧС России по Алтайскому краю отслеживают текущую паводковую ситуацию в Бийском, Третьяковском и Чарышском районах. Специалисты не только проводят мониторинг, но и занимаются планированием действий по предотвращению подтоплений.

Амител

Змеиногорский вестник