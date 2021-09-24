Змеиногорск: Смертность от коронавируса растет: за сутки в крае от грозной инфекции скончались 28 человек

21 Сентября 2021 Смертность от коронавируса растет: за сутки в крае от грозной инфекции скончались 28 человек В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 240 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 375 пациентов, умерло 28 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 75 437 человек, в т.ч. 5415 ребенка. Выздоровели всего 58 417 человек (+ 375). Итого всего умерли 5 218 человека (+ 28), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 198 человек (+ 3), коронавирусная инфекция – 4 020 человек (+ 25).

По состоянию на 21 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 630 человек.

Кроме этого, 352 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 520, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 222.

Минздравом края развернуто 3604 коек, к кислороду имеют подключение 3114, с ИВЛ – 322. Резервных коек: 3604-2630-352=622.

22 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

299 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 240 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 69, Бийск — 22, Рубцовск — 19, Заринск — 15, Новоалтайск, Шипуновский район – по 8 заболевших, Локтевский, Тальменский районы – по 7 заболевших, Бийский, Троицкий районы — по 6 заболевших, Змеиногорский, Зональный, Павловский, Усть-Калманский районы — по 5 заболевших, Камень-на-Оби, Волчихинский, Егорьевский, Курьинский, Первомайский, Угловский районы — по 4 заболевших, Алейский, Алтайский, Косихинский, Михайловский, Новичихинский, Ребрихинский районы — по 3 заболевших, Белокуриха, Краснощековский, Топчихинский районы — по 2 заболевших, Быстроистокский, Солонешенский, Солтонский, Третьяковский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 26366, Алейск — 1305, Алейский район — 587, Алтайский район — 376, Баевский район — 212, Белокуриха — 402, г. Бийск — 6646, Бийский район — 891, Благовещенский район — 876, Бурлинский район — 450, Быстроистокский район — 130, Волчихинский район — 552, Егорьевский район — 451, Ельцовский район — 122, Завьяловский район — 384, Залесовский район — 373, Заринск — 2114, Заринский район — 300, ЗАТО Сибирский — 168, Змеиногорский район — 874, Зональный район — 407, Калманский район — 730, г. Камень-на-Оби — 1085, Каменский район — 369, Ключевский район — 435, Косихинский район — 388, Красногорский район — 129, Краснощековский район — 294, Крутихинский район — 382, Кулундинский район — 842, Курьинский район — 377, Кытмановский район — 254, Локтевский район — 1042, Мамонтовский район — 439, Михайловский район — 766, Немецкий национальный район — 428, Новичихинский район — 386, Новоалтайск — 2089, Павловский район — 897, Панкрушихинский район — 167, Первомайский район — 1273, Петропавловский район — 256, Поспелихинский район — 854, Ребрихинский район — 711, Родинский район — 451, Романовский район — 243, Рубцовск — 5156, Рубцовский район — 699, Славгород — 1693, Смоленский район — 309, Советский район — 223, Солонешенский район — 181, Солтонский район — 249, Суетский район — 81, Табунский район — 376, Тальменский район — 1098, Тогульский район — 325, Топчихинский район — 688, Третьяковский район — 412, Троицкий район — 417, Тюменцевский район — 339, Угловский район — 347, Усть-Калманский район — 450, Усть-Пристанский район — 368, Хабарский район — 252, Целинный район — 345, Чарышский район — 242, Шелаболихинский район — 415, Шипуновский район — 761, Яровое — 738,

Из общего числа заболевших 902 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 47259 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 75437 заболевших: 17015 – у больных внебольничной пневмонией, 49786 – у заболевших ОРВИ, в 8636 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2069761 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 247,63 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4725 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4845 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 913 173 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 21.09.2021 прививается 671038 человек, в том числе: 105 363 человека получили первую прививку; 562 080 человек полностью привиты (получили две прививки); 3 595 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник