Змеиногорск: Смены по 14 дней и никаких родителей. Как будут работать летние лагеря на Алтае?

2 Апреля 2021 Смены по 14 дней и никаких родителей. Как будут работать летние лагеря на Алтае? В Алтайском крае этим летом будут работать семь загородных лагерей, но их наполняемость за один заезд составит 75%, об этом в ходе родительского собрания в режиме онлайн сообщил директор краевого Центра отдыха и восстановления «Каникулы» Денис Краснов. Длительность заезда по решению Роспотребнадзора будет сокращена до 14 дней, но при этом увеличат количество заездов.

Денис Краснов уточнил, что при этом в каждом из семи лагерей будет организовано по четыре-пять смен, чтобы вместить максимальное количество желающих.

Что касается новых правил, к ним также относятся: отмена родительского дня, организация одномоментного заезда смены в лагерь. Также в этом году не получится забрать ребёнка на несколько дней домой и потом привезти назад, как это бывало раньше.

Во всех детских лагерях будут установлены рециркуляторы, дезинфицирующие средства для обработки рук, а всем сотрудникам лагеря перед сменой придётся пройти дополнительное обследование. Все эти меры приняты для снижения рисков заражения коронавирусной инфекцией.

Полная стоимость путёвки в этом году составляет 19 600 рублей. Любой родитель вправе оформить заявку на получение меры государственной поддержки, её стоимость тогда снизится на 6300 рублей. Подать заявку на субсидию, а также найти всю информацию о путёвках в детские лагеря можно на сайте «Каникулы». Специалисты центра консультируют родителей по всем вопросам по телефону 8 (3852) 50-05-97.

При этом директор центра добавил, что путёвок уже осталось не так много. Всем, кто ещё раздумывает, стоит поторопиться. Если сейчас возможности оплатить всю сумму целиком у вас нет, можно внести предоплату – пять тысяч рублей. Оставшуюся часть нужно перевести не позднее двух недель до начала заезда.

Амител

Змеиногорский вестник