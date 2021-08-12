Змеиногорск: СКР по Алтайскому краю просит помощи в поиске мужчины, удерживавшего девочку в подвале

10 Августа 2021 СКР по Алтайскому краю просит помощи в поиске мужчины, удерживавшего девочку в подвале

Следственные органы просят оказать помощь в установлении местонахождения 40-летнего мужчины, который двое суток удерживал 12-летнюю девочку в подвале своего дома в Бийском районе.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, на вид мужчине 35-45 лет, рост 170-175 см, волосы тёмно-русые короткие, худощавого телосложения. Был одет в камуфляжный костюм зелёного цвета, куртку с капюшоном, оборудованным антимоскитной сеткой, неустановленная обувь синего цвета. При себе был рюкзак цвета хаки. Носит очки.

Следствие просит граждан оказать посильную помощь в установлении местонахождения обвиняемого. Всем, кому что-либо известно, просьба сообщить по телефонам в городе Барнауле: 8 (385-2) 29-80-02 или 102.

Напомним, 12-летняя девочка пропала 31 июля, когда выехала на велосипеде из села Малоенисейского в посёлок Семеновод. 1 августа поисковики обнаружили её велосипед и вещи на берегу Бии, а 2 августа школьницу нашли живой. В тот же день полиция распространила ориентировку на подозреваемого в похищении 40-летнего Олега Лавкина.

По данным следствия, за несовершеннолетней мужчина следил около месяца. 31 июля он схватил, связал девочку и в прицепе увёз к себе домой, чтобы спрятать в подвале. Школьнице удалось освободиться, хотя не исключено, что похититель сам её отпустил. Сейчас Лавкин находится в федеральном розыске.

Амител

Змеиногорский вестник