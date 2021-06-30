Змеиногорск: Скоро — выборы. Почитайте внимательно эти списки!

28 Июня 2021 Скоро — выборы. Почитайте внимательно эти списки!

Данные списки мы публикуем в соответствии с требованиями закона и представленным документом из управления министерства юстиции по Алтайскому краю.

СПИСОК

политических партий, имеющих право в соответствии с

Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» принимать участие в выборах в органы местного самоуправления Алтайского края в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»

3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

4. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»

5. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

6. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

7. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)

8. Политическая партия «Демократическая партия России»

9. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

11. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

12. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»

13. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ

И СПРАВЕДЛИВОСТИ

14. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

15. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»

16. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

17. Политическая партия «Российская партия пенсионеров

за социальную справедливость»

18. Политическая партия «Гражданская Платформа»

19. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

20. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»

21. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»

22. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»

23. Политическая партия «Партия Возрождения России»

24. Политическая партия «Партия Социальных Реформ — Прибыль

от природных ресурсов — Народу»

25. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»

26. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными»

27. Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»

28. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»

29. Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»

30. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

31. Политическая партия «Партия прямой демократии»

32. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

СПИСОК

региональных отделений политических партий,

зарегистрированных на территории Алтайского края, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ

«О политических партиях» принимать участие в выборах в органы местного самоуправления Алтайского края в единый день голосования

19 сентября 2021 года.

1. Алтайское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Алтайское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России.

3. Алтайское краевое региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

4. Алтайское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС).

6. Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Алтайском крае.

7. Региональное отделение в Алтайском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

8. Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ».

9. Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «Гражданская Платформа».

10. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ».

11. Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Алтайском крае.

12. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Алтайском крае.

13. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Алтайском крае.

14. Алтайское Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России».

15. Алтайское региональное отделение Политической партии «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу».

16. Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)».

17. Региональное отделение Политической партии «Партия Малого Бизнеса России» в Алтайском крае.

18. АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

19. Региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу» в Алтайском крае.

20. Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

21. Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА.

22. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Алтайском крае.

23. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае.

СПИСОК

общероссийских общественных объединений, уставы которых предусматривают участие в выборах в органы местного самоуправления Алтайского края в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

1. Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»

2. Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России»

3. Общероссийская общественная организация «Общество по организации здравоохранения и общественного здоровья»

4. Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных гидов, спасателей и промышленных альпинистов»

5. Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой медицинской помощи»

6. Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям»

7. Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО — ЗЕЛЕНЫЕ 3000»

8. Общероссийская общественная организация «Общественный Комитет народного контроля»

9. Общероссийская общественная организация инвалидов «Интеграция»

10. Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав потребителей образовательных услуг»

11. Общероссийская общественная организация «Казачество России»

12. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

13. Общероссийская общественная организация «Российская Христианско-Демократическая перспектива»

14. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии» «ВРОСЭРРИ»

15. Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация «Молодая Европа»

16. Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана»

17. Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий и тоталитарных режимов

18. Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

19. Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация Репродукции Человека»

20. Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

21. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Кикбоксинга ВПКА России»

22. Общероссийская общественная организация инвалидов «Образование для инвалидов»

23. Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды России»

24. Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики»

25. Общероссийская общественная организация «Российский творческий Союз работников культуры»

26. Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов России»

27. Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России»

28. Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов России»

29. Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов «Всероссийское общество гемофилии»

30. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация рукопашного боя»

31. Общероссийская общественная организация «Российское хитиновое общество»

32. Общероссийская общественная организация «Федерация судомодельного спорта России»

33. Общероссийская общественная организация «Спортивная Федерация армейского рукопашного боя России»

34. Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской Федерации»

35. Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до»

36. Общероссийская общественная организация «Народно-Патриотическое Объединение «РОДИНА»

37. Общероссийская общественная организация «Российская академия юридических наук»

38. Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциация России»

39. Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России»

40. Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России»

41. Общероссийская общественная организация «Российский объединенный союз юристов, экономистов и финансистов»

42. Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономистов и финансистов»

43. Общероссийская общественная организация «Национальный совет защиты экологии»

44. Общественная организация «Российское медицинское общество»

45. Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса «Российская конфедерация предпринимателей»

46. Общероссийская общественная организация «Ассоциация нейрохирургов России»

47. Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных Инвесторов»

48. Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России»

49. Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России

50. Общероссийская общественная организация инвалидов » Всероссийское общество глухих «

51. Общероссийская молодежная общественная организация «Азербайджанское молодежное объединение России»

52. Общероссийская общественная организация «Федеральный союз адвокатов России»

53. Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалистической ориентации»

54. Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопромышленников России»

55. Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»

56. Общероссийская общественная организация «Российское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал»

57. Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса»

58. Общероссийская общественная организация радиоспорта «Союз радиолюбителей России»

59. Общероссийская общественная организация инвалидов «Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих»

60. Общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов Российской Федерации»

61. Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) «Ветеран-геологоразведчик»

62. Общероссийская общественная организация — Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России

63. Общероссийская общественная организация «Российский союз офицеров запаса»

64. Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов»

65. Общероссийская общественная организация «Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации России»

66. Общероссийская общественная организация «Союз Дизайнеров России»

67. Общероссийская общественная организация «Российское общество историков-архивистов»

68. Общероссийская общественная организация «Общероссийское объединение корейцев»

69. Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики России»

70. Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России»

71. Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России»

72. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы»

73. Общероссийская общественная организация «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности»

74. Общероссийская общественная организация писателей «Литературное сообщество писателей России»

75. Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»

76. Общероссийская общественная организация «Совет родителей военнослужащих России»

77. Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России»

78. Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России»

79. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасания на водах»

80. Общероссийская общественная организация «Российский Союз Правообладателей»

81. Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России»

82. Общественная организация — Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов

83. Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных наук»

84. Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»

85. Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд «КРАСНО-БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

86. Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления»

87. Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

88. Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственной премий «Трудовая доблесть России»

89. Общероссийская общественная организация — физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия»

90. Общероссийская общественная организация «ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ»

91. Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»

92. Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»

93. Общероссийская общественная организация «Российское научное медицинское общество терапевтов»

94. Общероссийская общественная организация «Российское общественное объединение экономистов-аграрников»

95. Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории России «Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев»

96. Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы

97. Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун»

98. Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая организация России»

99. Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры

100. Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых ученых»

101. Общероссийская общественная организация «Общество Врачей России»

102. Общероссийская общественная организация трансплантологов «Российское трансплантологическое общество»

103. Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи»

104. Общероссийская общественная организация «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти»

105. Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация Панкратиона»

106. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская федерация школьного спорта»

107. Общероссийская Общественная организация «Ассоциация искусствоведов»

108. Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Всероссийская Федерация восточных единоборств глухих»

109. Общероссийская общественная организация «Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Союз чир спорта и черлидинга России»

110. Общероссийская общественная организация собаководов «Российский союз любителей немецкой овчарки»

111. Общероссийская общественная молодежная организация «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»

112. Общероссийская общественная организация «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам»

113. Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная общественная организация «Союз карате-до России»

114. Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды»

115. Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении наркологических заболеваний «Российская наркологическая лига»

116. Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых Предпринимателей»

117. Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс Русских Общин»

118. Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен России и выходцев из Туркменистана»

119. Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды «Общественный экологический контроль России»

120. Общероссийская общественная патриотическая организация «Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова»

121. Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России»

122. Общероссийская общественная организация «Российский союз инженеров»

123. Общероссийская общественная организация «Федерация спортивно-прикладного собаководства в системе Российской Кинологической Федерации

124. Общероссийская общественная организация «Российский клуб финансовых директоров»

125. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация нокдаун каратэ России»

126. Общероссийская общественная организация содействия защите прав граждан и безопасности общества «Безопасное Отечество»

127. Общероссийская общественная организация «Российское общество симуляционного обучения в медицине»

128. Общероссийская общественная организация «Федерация Боулспорта России»

129. Общероссийская общественная организация «Дети войны»

130. Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет по разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан»

131. Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых связей «Союз Украинцев России»

132. Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья «Национальная Академия Здоровья»

133. Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»

134. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация функционального многоборья»

135. Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов «СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ»

136. Общероссийская общественная организация «Федерация сноуборда России»

137. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК «РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ»

138. Общероссийская общественная организация «Ассоциация травматологов-ортопедов России»

139. Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»

140. Общероссийская общественная организация по развитию казачества «Союз Казаков Воинов России и Зарубежья»

141. Общероссийская общественная организация «Движение поддержки патриотических инициатив «Служу России!»

142. Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в Российскую Федерацию «Инвестиционная Россия»

143. Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи «ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА — МОЁ ОТЕЧЕСТВО»

144. Общероссийская общественная организация по вовлечению молодежи в развитие территорий «Городские реновации»

145. Всероссийская общественная организация «Общество герниологов»

146. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ»

147. Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация гандбола глухих России»

148. Общероссийская общественная молодёжная организация в поддержку молодёжных инициатив «Ленинский коммунистический союз молодёжи Российской Федерации»

149. Общероссийская общественная организация «Объединение мотоциклистов России Мото-Справедливость»

150. Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма среди населения «Общество трезвенников»

151. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ «АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ»

152. Общероссийская общественная организация «Экологическая палата России»

153. Общероссийская общественная организация «Ассоциация антропологов и этнологов России»

154. Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок «Объединение Перевозчиков России»

155. Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации научных, социальных инициатив и программ патриотического воспитания граждан «Во славу Отечества»

156. Общероссийская общественная организация содействия изучению культурно-исторического наследия «Диалог цивилизаций «Кыргызский конгресс»

157. Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»

158. Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите прав и интересов ветеранов боевых действий «Ветераны боевых действий России»

159. Общероссийская общественная организация содействия реализации антикоррупционных инициатив «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией»

160. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская федерация Брейк-данса»

161. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация бодибилдинга России»

162. Общероссийская общественная организация «Содружество ветеранов спорта России»

163. Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и спортивно-патриотическому развитию детей и молодежи «Российский Союз Православных Единоборцев»

164. Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России»

165. Общероссийская общественная организация инвалидов «Российское общество интеграции и адаптации инвалидов»

166. Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы»

167. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Всероссийская Федерация гонок с препятствиями»

168. Общероссийская общественная организация «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы»

169. Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество социальной поддержки инвалидов»

170. Общероссийская общественная организация «Российское гидрометеорологическое общество»

171. Общероссийская общественная организация «Всероссийское объединение поддержки молодежи в регионах «Прогресс 2030»

172. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация КЮШО России»

173. Общероссийская общественная организация содействия реализации гражданских антикоррупционных инициатив «Комиссия по борьбе с коррупцией»

174. Общероссийская общественная организация инвалидов «Российское общество социально-трудовой адаптации и реабилитации»

175. Общероссийская общественная организация военных инвалидов «ВоИн»

176. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация автомодельного спорта России»

177. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Российская Федерация петанка»

178. Общероссийская общественная организация содействия судебно-экспертной деятельности «Судебно-экспертная палата Российской Федерации»

179. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Шорт хоккея России»

180. Общероссийская общественная организация содействия сохранению животного мира «Российское биологическое общество»

181. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация развития спорта шашки «Содружество шашистов России»

182. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация армреслинга (спорт глухих)»

183. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация по развитию высокоточной винтовочной стрельбы «Федерация Ф-класса России»

184. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация Хапкидо России»

185. Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество социальной поддержки детей инвалидов»

186. Общероссийская общественная организация ветеранов органов управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной охраны

187. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская федерация Косики каратэ»

188. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация шахбокса» России»

189. Общероссийская общественная организация содействия развитию фелинологии «Российское Фелинологическое общество»

190. Общероссийская общественная организация кинологов «Кинологический центр «Элита»

191. Общероссийская общественная организация инвалидов боевых действий и военной службы

192. Общероссийская Общественная Организация по Развитию Спорта, Политики и Культуры Российской Федерации «ЗВЕЗДА РОССИИ»

193. Общероссийская общественная организация содействия развитию и поддержки сферы занятости и управления персоналом «Кадровый работник»

194. Общероссийская общественная организация содействия развитию культуры и искусства «Объединение дизайнеров России»

195. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация по развитию азиатских боевых искусств «Федерация НОМАД ММА России»

196. Общероссийская общественная организация «Общество гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей»

197. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация мыльного футбола России»

198. Общероссийская общественная организация политического просвещения и инициатив «Молодёжь СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»

199. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация джампинг фитнеса»

200. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская федерация абсолютно реального боя»

201. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация хоккея 4х4 России»

202. Общероссийская общественная организация «Российское Содружество специалистов, преподавателей и студентов колледжей»

203. Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»

204. Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз — Надежда России»

205. Общероссийская общественная организация содействие построению социального государства «РОССИЯ»

206. Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина»

207. Общероссийское общественное движение «Российское объединение избирателей»

208. Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей «Благоденствие»

209. Общероссийское общественное движение сельских женщин России

210. Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»

211. Общероссийское общественное движение «Российская коммунистическая рабочая перспектива»

212. Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания на основе духовных и исторических традиций России «Россия Православная»

213. Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум)

214. Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское Движение России»

215. Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ»

216. Общероссийское общественное движение «В защиту Детства»

217. Общероссийское общественное движение «Выбор России»

218. Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России «КЕДР»

219. Общероссийское общественное движение «Российское Движение Демократических Реформ»

220. Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа»

221. Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России»

222. Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»

223. Общероссийское общественное движение «Путь России»

224. Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»

225. Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз женщин России»

226. Всероссийское общественное движение «Матери России»

227. Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы»

228. Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»

229. Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

230. Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России «Всероссийское созидательное движение «Русский Лад»

231. Общероссийское общественное движение «ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ»

232. Всероссийское общественное движение «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ»

233. Всероссийское общественное движение «СТОПНАРКОТИК»

234. Общероссийское общественное движение «За социально-ответственное государство «НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ»

235. Всероссийское общественное движение «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ»

236. Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение «За патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи «Волонтерская Рота Боевого Братства»

237. Общероссийское общественное движение тюркоязычной молодежи «ИНДЖИ» (ЖЕМЧУЖИНА)

238. Общероссийское общественное движение «Клубы исторической реконструкции России»

239. Всероссийское общественное движение наставников детей и молодежи «Наставники России»

240. Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи»

241. Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»

242. Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников»

243. Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание»

244. Общероссийский профсоюз спортсменов России

245. Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии наук

246. Общероссийский профсоюз авиационных работников

247. Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»

248. Общественная организация «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности»

249. Общественная организация — Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации

250. Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности

251. Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности

252. Российский профсоюз работников промышленности

253. Общественная организация — Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

254. Общественная организация — Профессиональный союз работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации «Торговое единство»

255. Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»

256. Общероссийский профсоюз — Российский объединенный профессиональный союз работников предприятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ)

257. Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих

258. Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации

259. Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций безопасности

260. Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг

261. Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и предпринимательства

262. Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности

263. Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации»

264. Конгресс российских профсоюзов

265. Профессиональный союз лётного состава России

266. Российский профсоюз докеров

267. Общественная общероссийская организация «Российский профессиональный союз работников судостроения»

268. Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России

269. Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР)

270. Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации

271. Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации

272. Общественная организация — Российский профессиональный союз работников инновационных и малых предприятий

273. Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации

274. Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса Российской Федерации

275. Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения»

276. Профессиональный союз работников народного образования и науки Российской Федерации

277. Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства

278. Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса

279. Общественная организация Профсоюз работников связи России

280. Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз»

281. Общественная организация «Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации»

282. Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации

283. Общероссийский профессиональный союз работников культуры

284. Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской Федерации

285. Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций

286. Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма

287. Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков сельскохозяйственного сырья «РОССЕЛЬПРОФ»

288. Общероссийский профессиональный союз казначеев России

289. Российский профсоюз строителей и работников смежных профессий

290. Общероссийский профессиональный союз работников промышленной и экологической безопасности

291. Общероссийская общественная организация «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РОССИИ»

292. Общероссийский Профсоюз работников малого и среднего предпринимательства «Единение»

293. Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сферы обслуживания и рабочего персонала «СОДРУЖЕСТВО»

294. Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы деятельности

СПИСОК

общественных объединений, зарегистрированных на территории

Алтайского края, уставы которых предусматривают участие в выборах в органы местного самоуправления Алтайского края в единый день голосования

19 сентября 2021 года.

1. Общественная организация «Региональная национально-культурная автономия татар Алтайского края»

2. Алтайская краевая общественная социально-ориентированная организация «Рубцовск молодой»

3. Алтайская региональная общественная организация образовательно-практический успех-центр «Хрустальный шар»

4. Алтайская региональная общественная организация «Центр правовой поддержки «Народная общественная инициатива»

5. Алтайское краевое общественное движение защиты прав отцов и детей «Отцы Алтая»

6. Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Алтайскому краю

7. Первичная профсоюзная организация ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия культуры и искусств» Российского профессионального союза работников культуры

8. Алтайская краевая общественная организация «Союз общественных организаций Алтайского края»

9. Алтайская краевая молодежная общественная организация развития казачества «Казачья молодежь Алтайского края»

10. Алтайская краевая организация Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»

11. Территориальный независимый профсоюз сельхозпроизводителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции Алтайского края

12. Алтайская краевая организация Горно-металлургического профсоюза России

13. Первичная профсоюзная организация «Федеральный научно-производственный центр «Алтай» Российского профсоюза работников промышленности

14. Первичная организация АО «Алтайиндорпроект» Общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

15. Первичная профсоюзная организация работников краевого государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Алтайского края» общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

16. Первичная профсоюзная организация ЗАО «Алтайкровля» профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации

17. Первичная профсоюзная организация работников ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации

18. Первичная организация профессионального союза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет» г. Барнаул

19. Первичная профсоюзная организация работников ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет» Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации

20. Первичная профсоюзная организация работников ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации

21. Первичная профсоюзная организация студентов ФГБОУВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации

22. Первичная общественная профсоюзная организация студентов Алтайского государственного института искусств и культуры

23. Первичная профсоюзная организация работников ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

24. Первичная профсоюзная организация КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова» Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации

25. Первичная профсоюзная организация работников КГБПОУ «Алтайский государственный колледж» Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации

26. Общественное объединение «Профессиональный союз Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени В.М. Шукшина»

27. Первичная организация профессионального союза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации ФГУП ПЗ «Комсомольское» Россельхозакадемии

28. Первичная организация обучающихся ФГБОУ ВО АГМУ Министерства здравоохранения Российской Федерации профессионального союза работников здравоохранения РФ

29. Первичная организация государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Алтайский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации

30. Первичная профсоюзная организация ООО «Кондитерская фирма «Алтай» Алтайской краевой организации профсоюза работников пищевой, перерабатывающей и смежных видов экономической деятельности Российской Федерации

31. Организация краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница» профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации

32. Алтайская краевая организация Общероссийского профессионального союза работников культуры

33. Первичная профсоюзная организация ОАО «Роснефть-Алтайнефтепродукт» Общественной организации — Российский профессиональный союз работников химических отраслей промышленности

34. Первичная профсоюзная организация работников Института водных и экологических проблем СО РАН

35. Первичная организация работников ОАО «Алтайавтотехобслуживание» общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

36. Первичная профсоюзная организация АО «Алтайский завод агрегатов» профессионального союза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации

37. Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Алтайского края

38. Алтайская краевая организация имени героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»

39. Алтайское краевое региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России»

40. Алтайская региональная общественная организация инвалидов «Семипалатинск — Чернобыль»

41. Алтайская краевая общественная организация «Национально-Культурная автономия казахов»

42. Алтайская краевая общественная организация потребителей коммунальных ресурсов и услуг «Алтайская ассоциация жилищного самоуправления»

43. Алтайская краевая профсоюзная организация работников системы здравоохранения «Медик Алтая»

44. Алтайская краевая общественная организация содействия ветеранам десантных войск «Союз десантников Алтайского края»

45. Алтайская краевая общественная организация «Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов»

46. Алтайское отделение общественной организации Всероссийского общества автомобилистов

47. Алтайская краевая организация Российского профсоюза работников промышленности

48. Алтайская региональная общественная организация «Трезвая Сибирь»

49. Алтайское Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей»

50. Первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Томск профсоюз — Алтайское линейное производственное управления магистральных газопроводов»

51. Алтайское краевое отделение Общероссийского общественного движения «Всероссийский женский союз — Надежда России»

52. Алтайское региональное отделение Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»

53. Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Сибирская Солидарность»

54. Алтайская краевая общественная организация профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

55. Алтайское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

56. Алтайская краевая общественная организация общественно — государственного объединения «Всероссийское физкультурно — спортивное общество «Динамо»

57. Алтайская краевая организация Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»

58. Алтайская краевая организация профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации

59. Алтайское региональное отделение общественной организации Молодежный союз юристов Российской Федерации

60. Общественная организация Региональная ассоциация предпринимателей Алтайского края «ЗаДело!»

61. Алтайская краевая общественная организация пенсионеров, инвалидов жертв воздействия Семипалатинского полигона «Надежда»

62. Алтайская краевая общественная организация инвалидов «Звезда»

63. Алтайская краевая общественная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

64. Первичная профсоюзная организация «Лига студентов Алтайского государственного университета»

65. Алтайское краевое общественное движение «Приборы на службе экологии»

66. Алтайское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России»

67. Алтайская краевая профсоюзная организация Общественной организации — Российский профессиональный союз работников химических отраслей промышленности

68. Первичная профсоюзная организация ЗАО «Алтайвитамины» общественной организации — Российский профессиональный союз работников химических отраслей промышленности

69. Общественное педагогическое детско-юношеское движение Алтайского края «Озарение»

70. Алтайская краевая организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового красного знамени общество слепых»

71. Алтайская Краевая общественная организация Федерация Спортивной Аэробики

72. Алтайская краевая общественная организация ветеранов войн

73. Первичная профсоюзная организация Алтайского отделения ОАО «Сибпромжелдортранс» Общественной организации — Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

74. Общественная организация «Краевое объединение «Голубеводы Алтая»

75. Алтайская региональная общественная организация инвалидов войны в Афганистане

76. Алтайская Краевая общественная организация ветеранов имени Василия Тимофеевича Христенко, Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз Ветеранов»

77. Алтайское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»

78. Алтайская краевая общественная организация «Сообщество многодетных и приемных семей Алтая «Много деток – хорошо!»

79. Алтайская краевая социально-экологическая общественная организация «Важное дело»

80. Общественная организация «Федерация Шахмат Алтайского края»

81. Региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Алтайском крае

82. Алтайская краевая организация профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации

83. Алтайский краевой союз СОЦПРОФ — территориальное объединение профсоюзных организаций профсоюзов России СОЦПРОФ

84. Алтайская краевая общественная организация профессионального союза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации «Торговое Единство»

85. Алтайская краевая организация профсоюза работников пищевой, перерабатывающей и смежных видов экономической деятельности Российской Федерации

86. Алтайская краевая молодежная общественная организация «Лига Студентов АГУ»

87. Алтайское краевое отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»

88. Алтайская краевая организация Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации

89. Алтайская краевая общественная организация «Ассоциация детского и молодежного туризма»

90. Алтайская краевая общественная организация общественной организации — Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения

91. Региональное отделение Общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» в Алтайском крае

92. Общественная организация «Центр общественных инициатив «Вектор»

93. Алтайское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России»

94. Алтайское краевое спортивное Общественное движение «СОТВОРИ СЕБЯ»

95. Алтайская краевая организация Российского профессионального союза работников культуры

96. Алтайская краевая организация Профессионального союза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации

97. Алтайская краевая организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»

98. Алтайская краевая профсоюзная организация Ракетных войск стратегического назначения и Войск воздушно-космической обороны Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России

99. Алтайское краевое общественное движение поддержки гражданских и социальных инициатив «Согласие»

100. Алтайская региональная общественная организация «Объединение кумандинцев Алтая»

101. Алтайская краевая организация Общероссийского профессионального союза работников потребительской кооперации и предпринимательства

102. Алтайская краевая профсоюзная организация общественной организации профсоюза работников связи России

103. Алтайская краевая общественная организация по защите прав человека «Форпост»

104. Алтайское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство»

105. Первичная профсоюзная организация «Алтайвагон» Российского профсоюза работников промышленности

106. Алтайская краевая общественная организация профессионального союза работников лесных отраслей Российской Федерации (России)

107. Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Алтайском крае

108. Общественная спортивная организация «Союз биатлонистов» Змеиногорского района Алтайского края

109. Змеиногорская районная организация Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации

110. Общественная первичная профсоюзная организация ОАО «Змеиногорское АТП» Общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

111. Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» города Змеиногорска Алтайского края

Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по Алтайскому краю

Змеиногорский вестник