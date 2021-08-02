Змеиногорск: Скоро в Змеиногорском районе снова выйдут на линии автобусы

30 Июля 2021 Скоро в Змеиногорском районе снова выйдут на линии автобусы Эту информацию мы получили сегодня от главы района Евгения Фролова.

Как уже знают, наши земляки, в Змеиногорском районе создано МАУ «Пассажирские перевозки», возглавил которое — Владимир Филатов.

На работу приняты три водителя, имеются три автобуса. В понедельник, 2 августа, автотранспорт проходит техосмотр, документы отправляются в край, откуда должна довольно быстро прийти лицензия. Как только приходят разрешительные документы — автобусы выйдут на линию.

Какие маршруты они будут обслуживать?

101 — Барановка-Змеиногорск-Карамышево (с перевозом пассажиров внутри города по маршруту) и, скорее всего поселок Беспаловский.

Имеются автобусы для перевоза пассажиров по маршрутам: Саввушка-Змеиногорск и Змеиногорск-Октябрьский. Но, к сожалению, нет водителей желающих работать. Как только будут подобраны кадры — эти маршруты тоже начнут действовать.

Теперь о городе Змеиногорске

Змеиногорский район включен в краевую программу обеспечения общественным транспортом. Ориентировочно нам должны поставить пять единиц техники. После конкурсных процедур (сентябрь 2021 года), можно ожидать поставку автобусов. Но работать на городских маршрутах они будут после того, как найдутся водители.

Кстати, если вы ищете работу и готовы стать водителем общественного транспорта — звоните по телефону — 2-10-64.

Фото из архива «ЗВ»

Змеиногорский вестник