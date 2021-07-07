Змеиногорск: Скончался режиссер Владимир Меньшов — создатель фильма «Москва слезам не верит»
5 Июля 2021 Скончался режиссер Владимир Меньшов — создатель фильма "Москва слезам не верит" На 82-м году жизни скончался советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер Владимир Меньшов. Об этом сообщил киноконцерн «Мосфильм». Причина смерти — последствия коронавирусной инфекции.
«Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», — говорится в сообщении киноконцерна.
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Это не полная фильмография режиссёра и сценариста
1973 г. — Я служу на границе
1976 г. — Розыгрыш
1979 г. — Москва слезам не верит
1984 г. — Любовь и голуби
1995 г.- Ширли-мырли
1996 г. — Ермак
1999 г. — Китайскій сервизъ
2000 г.- Зависть богов
2005г. — Время собирать камни
2010 г. — Китайская бабушка
2014 г. — Белый ягель
2016 г. — Застывший ангел
2019 г. — ВГИК 100
В 1981 году его фильм «Москва слезам не верит» (1979) был удостоен премии «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук как лучший фильм на иностранном язык.Уходят великие! Прощайте, Влади́мир Валенти́нович Меньшо́в!