Змеиногорск: Скончался режиссер Владимир Меньшов — создатель фильма «Москва слезам не верит»

5 Июля 2021 Скончался режиссер Владимир Меньшов — создатель фильма "Москва слезам не верит" На 82-м году жизни скончался советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер Владимир Меньшов. Об этом сообщил киноконцерн «Мосфильм». Причина смерти — последствия коронавирусной инфекции.

«Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», — говорится в сообщении киноконцерна.

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Это не полная фильмография режиссёра и сценариста

1973 г. — Я служу на границе

1976 г. — Розыгрыш

1979 г. — Москва слезам не верит

1984 г. — Любовь и голуби

1995 г.- Ширли-мырли

1996 г. — Ермак

1999 г. — Китайскій сервизъ

2000 г.- Зависть богов

2005г. — Время собирать камни

2010 г. — Китайская бабушка

2014 г. — Белый ягель

2016 г. — Застывший ангел

2019 г. — ВГИК 100

В 1981 году его фильм «Москва слезам не верит» (1979) был удостоен премии «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук как лучший фильм на иностранном язык.Уходят великие! Прощайте, Влади́мир Валенти́нович Меньшо́в!

Змеиногорский вестник