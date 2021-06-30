Змеиногорск: Сколько заболевших коронавирусной инфекцией в Змеиногорском районе?

28 Июня 2021 Сколько заболевших коронавирусной инфекцией в Змеиногорском районе? На наших страницах в соц.сетях люди, комментируя информации по вакцинации против коронавирусной инфекции, начали задавать вопросы по ее распространению на территории Змеиногорского района.

Мы обратились в ЦРБ за подробной информацией. Вот что нам рассказали.

Вспышки коронавирусной инфекции в коллективах АО «Сибирь-Полиметаллы» — нет. По крайней мере, на территории нашего района.

На 28 июня в Змеиногорском районе — 11 заболевших, проходящих лечение амбулаторно. Восемь человек находятся в госпиталях Рубцовска (7) и одна — в Барнауле. Ни один заболевший не имеет никакого отношения к шахтам!

Как видите, рост заболевших коронавирусной инфекцией — не малый. Поэтому, медицинское ообщество ЦРБ настоятельно рекомендует приходить на вакцинацию и тщательно соблюдать все необходимые меры безопасности: носить маски в общественных местах, в соответствие с правилами (закрывать полностью и рот, и нос), не нарушать социальную дистанцию. Опасное заболевание можно остановить, в первую очередь, только коллективным иммунитетом, который гарантирует вакцинация.

Змеиногорский вестник